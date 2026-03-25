تأیید صلاحیت ۵۲ کاندیدای انتخابات شورای شهر در ازنا

به گزارش خبرنگار مهر، علی جاهد ظهر امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: فرایند ثبت‌نام از داوطلبین انتخابات شورای اسلامی شهر، بررسی صلاحیت‌ها در هیئت اجرایی و هیئت نظارت شهرستان بر اساس برنامه روزشمار انتخابات ابلاغی از سوی وزارت کشور انجام شد و تعداد ۶۴ نفر در انتخابات ثبت‌نام کردند.

وی ادامه داد: از این تعداد هفت نفر انصراف داده و پنج نفر رد صلاحیت شدند که پس از ثبت اعتراض، در نهایت لیست ۵۲ نفر شامل ۴۲ نفر برای شهر ازنا و ۱۰ نفر برای شهر مؤمن‌آباد به‌صورت قطعی به شهرستان ابلاغ شد.