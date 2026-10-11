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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۸:۲۱

پس از اتفاقات حاشیه ای اخیر؛

کریستیانو رونالدو به تیم ملی فوتبال پرتغال بر می‌گردد

کریستیانو رونالدو به تیم ملی فوتبال پرتغال بر می‌گردد

با اعلام فدراسیون فوتبال پرتغال، فوق ستاره این تیم در فیفادی بعدی به اردوی این تیم دعوت خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کریستیانو رونالدو، کاپیتان تیم ملی فوتبال پرتغال، ممکن است در بازی‌های ملی ماه نوامبر بار دیگر به جمع ملی‌پوشان این کشور بازگردد.

پدرو پروئنسا رئیس فدراسیون فوتبال پرتغال، با اعلام این خبر گفت که فدراسیون، سرمربی و بازیکنان تیم ملی همگی خواهان بازگشت رونالدو هستند و انتظار دارد این ستاره فوتبال در وقفه بازی‌های ملی ماه نوامبر به تیم ملی ملحق شود.

پروئنسا درباره شرایط رونالدو اظهار داشت: فدراسیون، سرمربی و تمام هم‌تیمی‌ها هم‌نظر هستند و می‌خواهیم کریستیانو برگردد. انتظار دارم او در وقفه بازی‌های ملی ماه نوامبر بازگردد. خود رونالدو نیز تمایل دارد به تیم ملی برگردد. او بهترین بازیکن تمام دوران است.

کد مطلب 6974022

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