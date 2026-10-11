مسعود فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عملکرد تیم ملی دوومیدانی ناشنوایان ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا در مالزی اظهار داشت: ملی‌پوشان کشورمان با وجود شرایط خاص و دشواری‌هایی که برای برگزاری اردوها داشتیم عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشتند و با کسب پنج مدال طلا، سه مدال نقره و چهار مدال برنز عنوان نایب‌قهرمانی آسیا را به دست آوردند.

وی افزود: با وجود شرایط اضطراری تلاش کردیم اردوهای آماده‌سازی تیم ملی را برگزار کنیم تا ورزشکاران با آمادگی مناسب در این رقابت‌ها شرکت کنند. خوشبختانه حاصل تلاش ورزشکاران کسب مدال‌های ارزشمند و ثبت نتایج قابل‌توجه برای ورزش ناشنوایان کشور بود.

رئیس فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان در ادامه خاطرنشان کرد: در جریان این مسابقات تیم ایران در ماده ۴ در ۱۰۰ متر ابتدا به مدال برنز دست یافت اما پس از اعتراض برخی تیم‌ها به دلیل یکدست نبودن لباس ورزشکاران تیم کشورمان از دور رقابت‌ها کنار گذاشته شد و مدال برنز نیز پس گرفته شد.

فراهانی ادامه داد: دو نفر از ورزشکاران ما در مواد تخصصی ۵۰۰۰ و ۱۰ هزار متر فعالیت دارند اما به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد شرکت‌کنندگان در این مواد در کوالالامپور ناچار شدند در ماده ۸۰۰ متر شرکت کنند. با وجود اینکه این ماده تخصصی آنها نبود توانستند به مقام چهارم دست پیدا کنند که نتیجه قابل‌توجهی است.

وی با اشاره به عملکرد الهه گل‌محمدی در این رقابت‌ها گفت: گل‌محمدی از ورزشکاران جوان کشورمان است که در این مسابقات موفق به کسب مدال طلا شد و رکورد قابل‌توجهی را به ثبت رساند. این موفقیت مایه افتخار ورزش ناشنوایان ایران است و امیدواریم با حمایت بیشتر و تداوم تلاش ورزشکاران شاهد موفقیت‌های بیشتری در رویدادهای آینده باشیم.

رئیس فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان در ادامه با اشاره به برنامه‌های پیش روی این فدراسیون اظهار داشت: در حال حاضر مهم‌ترین رویداد پیش روی ما بازی‌های المپیک زمستانی ناشنوایان در اتریش در سال ۲۰۲۷ است که در رشته‌ اسکی برگزار می‌شود. تلاش می‌کنیم ورزشکاران این رشته‌ها با آمادگی کامل در این رقابت‌ها حضور پیدا کنند.

فراهانی خاطرنشان کرد: اردوهای آماده‌سازی ورزشکاران را پیگیری می‌کنیم و برای رشته‌های حاضر در المپیک زمستانی نیز برنامه‌ریزی لازم انجام شده است. امیدواریم با برگزاری منظم اردوها و حمایت از قهرمانان بتوانیم نتایج خوبی کسب کنیم و برای ورزش ناشنوایان کشور افتخارآفرین باشیم.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره وضعیت مالی فدراسیون گفت: زمانی که مسئولیت را برعهده گرفتم فدراسیون با بدهی‌های قابل‌توجهی روبه‌رو بود. با حمایت وزیر ورزش و جوانان و معاونان این وزارتخانه در مدت دو ماه حدود ۱۵ میلیارد تومان از بدهی‌ها پرداخت شده است.

رئیس فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان در پایان تصریح کرد: تلاش می‌کنیم بدهی‌های باقی‌مانده را به‌تدریج تسویه کنیم و شرایط فدراسیون را به سمت ثبات مالی پیش ببریم تا بتوانیم با تمرکز بیشتری برنامه‌های آماده‌سازی ورزشکاران و حضور در رقابت‌های بین‌المللی را دنبال کنیم.