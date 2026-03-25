رایزنی اردوغان با امیر قطر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و شیخ «تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر درباره آخرین تحولات منطقه رایزنی کردند.

اداره ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه امروز چهارشنبه اعلام کرد که این رایزنی در جریان یک تماس تلفنی بین دو رهبر صورت گرفت.

رئیس جمهور ترکیه و امیر قطر در طول این تماس تلفنی آخرین تحولات منطقه را مورد بحث قرار دادند.

در این پست آمده است که اردوغان پس از سقوط بالگرد ستاد فرماندهی مشترک ترکیه و قطر در دوحه، مراتب تسلیت خود را به امیر قطر ابراز کرد.

از سوی دیگر، امیر قطر نیز مراتب تسلیت خود را در مورد همین حادثه ابراز کرد.

امیر قطر همچنین از اردوغان به خاطر تلاش‌هایش برای پایان دادن به درگیری در منطقه تشکر و تأکید کرد که تیم‌های دو کشور همچنان در تماس مداوم خواهند بود.