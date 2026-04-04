رایزنی امیر قطر و نخست وزیر ایتالیا درباره تحولات منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، امیر قطر و نخستوزیر ایتالیا ضمن بررسی تحولات منطقه، بر ضرورت کاهش تنشها و اولویتدهی به گفتوگوهای سیاسی تأکید کردند.
«جورجیا ملونی» نخستوزیر ایتالیا در سفری به دوحه با «تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر در کاخ لوسیل این کشور دیدار کرد.
دو طرف در این دیدار به بررسی تحولات منطقه پرداخته و بر ضرورت تلاش برای کاهش تنش، اولویتدهی به گفتوگوهای سیاسی و روند دیپلماسی به عنوان بهترین راه مهار بحران کنونی در منطقه غرب آسیا و پیآمدهای آن بر انرژی و زنجیرههای تأمین و نیز حفظ امنیت انرژی در منطقه تأکید کردند.
همچنین طرفین روابط و همکاری دوجانبه و راهکارهای تقویت و توسعه این روابط در زمینههای مختلف به ویژه اقتصادی و انرژی را مورد بررسی قرار دادند.
