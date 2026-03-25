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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۵۲

تردد روان در آزادراه خرم‌آباد-پل زال جریان دارد

تردد روان در آزادراه خرم‌آباد-پل زال جریان دارد

خرم‌آباد- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان گفت: تردد روان در آزادراه خرم‌آباد-پل زال جریان دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی ظهر چهارشنبه به رسانه‌ها گفت: تردد در محور خرم‌آباد-پل زال جریان دارد و مشکلی در این مسیر وجود ندارد.

وی افزود: صبح امروز عملیات مرمت برای دقایقی حدود نیم ساعت در این محور صورت گرفت که بلافاصله و باسرعت به اتمام رسید.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان ادامه‌داد: هیچ مشکلی در محور آزادراه خرم‌آباد-پل زال وجود ندارد و تردد در این مسیر به صورت عادی جریان دارد.

مجیدی گفت: این مسیر مسدود نیست و مردم استان و سایر هم وطنان عزیز بدون هیچ مشکلی از مسیر استفاده کنند.

کد مطلب 6783176

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