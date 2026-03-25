https://mehrnews.com/x3bG9d ۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۱۰ کد مطلب 6783178 استانها یزد استانها یزد ۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۱۰ سد سپیدونی جلگه در بخش مرکزی شهرستان بهاباد آبگیری شد یزد - در پی بارندگیهای اخیر رودخانههای بخش مرکزی شهرستان بهاباد سیلابی و منجر به سرریز شدن سد سپیدونی جلگه شد. دریافت 5 MB کد مطلب 6783178 کپی شد مطالب مرتبط بام زاگرس در محاصره زبالهها؛ شیرابهها راهی سد شاهقاسم شدند دریاچه ارومیه در چرخه تکراری آمار و واقعیت؛ بهبود نسبی در سایه بارشها دریاچه ارومیه کمتر از ۴۰میلیون مترمکعب آب دارد؛ دولت ریالی بودجه نداد برچسبها بهاباد شهرستان بهاباد بارش باران سیلاب
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