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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۱۰

سد سپیدونی جلگه در بخش مرکزی شهرستان بهاباد آبگیری شد

سد سپیدونی جلگه در بخش مرکزی شهرستان بهاباد آبگیری شد

یزد - در پی بارندگی‌های اخیر رودخانه‌های بخش مرکزی شهرستان بهاباد سیلابی و منجر به سرریز شدن سد سپیدونی جلگه شد.

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کد مطلب 6783178

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