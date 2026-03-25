به گزارش خبرگزاری مهر، رضا محمدی با بیان اینکه در حملات اخیر دشمنان صهیونی_آمریکایی، تعداد ۲۶ مدرسه نیز به همراه چند صد منزل مسکونی دچار آسیب‌های جزئی و اساسی شده‌اند، اظهار کرد: مدیریت شهری به عنوان متولی اصلی اداره امور شهر و محله، بر اساس رسالت محوله از سوی دولت کار بازسازی نقاط آسیب‌دیده در جنگ را در دستور کار قرار داده است.

وی ادامه داد: هم راستا با اجرای عملیات بازسازی منازل، تعداد ۲۶ آموزشگاه نیز مرمت و بهسازی می‌شوند.

شهردار منطقه ۱۸ تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، کار مرمت مدارس نیز آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود تعداد ۲۶ آموزشگاه آسیب‌دیده در بخش‌های مختلف اعم از سرویس‌های بهداشتی، درب، پنجره، شیشه و کلاس‌های درس و اداری تا پایان تعطیلات نوروزی مرمت و امید دوباره‌ای در دل دانش‌آموزان پس از اتمام جنگ و پیروزی رزمندگان کشورمان زنده شود.