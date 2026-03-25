واکنش سفارت ایران در انگلیس به استفاده از نام جعلی برای خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، این وزارتخانه همچنین نوشت: اول، اینکه هر مکان جغرافیایی نامی دارد و نام خلیجی که در جنوب ایران قرار دارد، خلیج فارس است. این را هر روز با خود تکرار کنید تا فراموش نکنید.

سفارت کشورمان ادامه داد: دوم، اگر شجاعت و انصاف دارید، بهتر است به جای محکوم کردن ایران، رژیم‌های ایالات متحده و اسرائیل را محکوم کنید، زیرا آنها جنگ را آغاز کردند و اکنون عواقب آن دامن‌گیر همه است. ایران صرفا در دفاع مشروع از خود عمل می‌کند.

واکنش سفارت کشورمان پس از آن بود که دفتر نخست‌وزیری انگلیس در تاریخ ۲۳ مارس در اظهار نظری نوشت: «ما حملات اخیر ایران به کشتی‌های تجاری غیرمسلح در خلیج، حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی از جمله تاسیسات نفت و گاز و عملا تعطیلی تنگه هرمز توسط نیروهای ایرانی را به شدیدترین لحن محکوم می‌کنیم.»

این دفتر همچنین نوشت: «ما نگرانی عمیق خود درباره تشدید درگیری را ابراز می‌کنیم. از ایران می‌خواهیم فورا تهدیدها، مین‌گذاری، حملات پهپادی و موشکی و سایر تلاش‌ها برای مسدود کردن تنگه در برابر کشتیرانی تجاری را متوقف کرده و با قطعنامه شماره ۲۸۱۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد مطابقت و همکاری نماید. آزادی ناوبری از جمله بر اساس کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها یک اصل بنیادی حقوق بین‌الملل است.»

شایان ذکر است کشورهای اروپایی بدون توجه به اقدام غیرقانونی و خلاف موازین بین المللی آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران، سیاست سکوت را در پیش گرفتند. هرچند این کشورها به طور رسمی و مستقیم با امریکا همراهی نمی کنند اما سکوت در مقابل اقدامات آنها به نوعی حمایت از این دو رژیم محسوب می شود.