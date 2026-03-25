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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۱۴

واکنش سفارت ایران در انگلیس به استفاده از نام جعلی برای خلیج فارس

واکنش سفارت ایران در انگلیس به استفاده از نام جعلی برای خلیج فارس

سفارت ایران در لندن در پیامی به استفاده از واژه خلیج بجای «خلیج فارس» در اسناد و مواضع رسمی اخیر دولت انگلیس واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این وزارتخانه همچنین نوشت: اول، اینکه هر مکان جغرافیایی نامی دارد و نام خلیجی که در جنوب ایران قرار دارد، خلیج فارس است. این را هر روز با خود تکرار کنید تا فراموش نکنید.

سفارت کشورمان ادامه داد: دوم، اگر شجاعت و انصاف دارید، بهتر است به جای محکوم کردن ایران، رژیم‌های ایالات متحده و اسرائیل را محکوم کنید، زیرا آنها جنگ را آغاز کردند و اکنون عواقب آن دامن‌گیر همه است. ایران صرفا در دفاع مشروع از خود عمل می‌کند.

واکنش سفارت کشورمان پس از آن بود که دفتر نخست‌وزیری انگلیس در تاریخ ۲۳ مارس در اظهار نظری نوشت: «ما حملات اخیر ایران به کشتی‌های تجاری غیرمسلح در خلیج، حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی از جمله تاسیسات نفت و گاز و عملا تعطیلی تنگه هرمز توسط نیروهای ایرانی را به شدیدترین لحن محکوم می‌کنیم.»

این دفتر همچنین نوشت: «ما نگرانی عمیق خود درباره تشدید درگیری را ابراز می‌کنیم. از ایران می‌خواهیم فورا تهدیدها، مین‌گذاری، حملات پهپادی و موشکی و سایر تلاش‌ها برای مسدود کردن تنگه در برابر کشتیرانی تجاری را متوقف کرده و با قطعنامه شماره ۲۸۱۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد مطابقت و همکاری نماید. آزادی ناوبری از جمله بر اساس کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها یک اصل بنیادی حقوق بین‌الملل است.»

شایان ذکر است کشورهای اروپایی بدون توجه به اقدام غیرقانونی و خلاف موازین بین المللی آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران، سیاست سکوت را در پیش گرفتند. هرچند این کشورها به طور رسمی و مستقیم با امریکا همراهی نمی کنند اما سکوت در مقابل اقدامات آنها به نوعی حمایت از این دو رژیم محسوب می شود.

کد مطلب 6783252
هادی رضایی

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    نظرات

    • IR ۱۷:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
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      ایران هم مخالف تنش هست ولی متاسفانه به ایران حمله شده وایران چاره ای جزء دفاع ندارد
    • IR ۱۷:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
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      طوری نیست این جنگ بیست روز دیگه ادامه پیدا کنه این الاغ های چموش زانو حواهند زد و تحت امر ایران قرار خواهند گرفت. بزن که خوب میزنی..
    • IR ۱۸:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
      0 0
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      انگلیس خبیث با سابقه صدها سال استعمار بازیگردان این جنگ خطرناک است . وال استریت ژورنال نوشته که پایگاههای انگلیس یکسره در اختیار جنگنده های آمریکا برای حمله به ایران است . با ریز پرنده های ناشناس پایگاههای داخل خاک انگلیس را بزنید و گردن نگیرید . دیگر وقت جنگ خاموش است هشدار دادیم و انسانی رفتار کردیم ولی دیگر باید ناشناس زد و گردن نگرفت
    • هموطن IR ۲۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
      0 0
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      بنظرم دولت باید قانونی وضع کنه که از این به بعد هر کشوری که نام خلیج فارس رو تغییر بده در روابط دیپلماتیک و یا در گفتگو های بین المللی تا چند وقت حق عبور و مرور کشتی های تجاری و نفتی در خلیج فارس رو نداره و اینکه من بعد باید عوارض بیشتری نسبت به بقیه کشورهایی که خلیج فارس رو عنوان میکنند بگیره تا عبرتی برای همه افرادی باشه که قصد دارند تاریخ ایران و جغرافیای ایران رو تحریف و تغییر بدن

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