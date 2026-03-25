مدافع نیجریه پیش از دیدار با ایران ۶ هزار لیر جریمه شد!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال نیجریه در فیفادی جاری به ترتیب در تاریخ های ۷ و ۱۱ فروردین رو در روی تیم های ملی ایران و اردن قرار می گیرد و به همین منظور اعضای این تیم اکنون در شهر آنتالیا ترکیه حضور دارند و روز گذشته (سه‌شنبه ۴ فرودین ۱۴۰۵) اولین جلسه تمرینی این تیم برای بازی با ایران برگزار شد.

دادگاهی در ترکیه حکم پرونده جنجالی درگیری در سال ۱۴۰۲ بین بازیکنان دو تیم فنرباغچه و ترابزون که با دخالت هواداران دو تیم همراه شده بود را صادر کرد که بر اساس آن برایت اوسایی - ساموئل، مدافع ۲۶ ساله تیم ملی نیجریه که در عضویت تیم فنرباغچه بود به دلیل حمله به هوادار ترابزون و ضرب و شتم آن به مبلغ ۶ هزار لیر جریمه مالی شد.

طبق قوانین در کشور ترکیه، اجرای این حکم به مدت ۵ سال به حالت تعلیق درآمد. این بدان معناست که اگر اوسایی-ساموئل در ۵ سال آینده مرتکب جرم دیگری نشود، این محکومیت از پیشینه کیفری او پاک خواهد شد.