شعار سال با رویکرد«اقتصاد مقاومتی»در سایه وحدت وامنیت ملی محقق می شود

نبی الله محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامگذاری شعار سال توسط حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای رهبر معظم انقلاب با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، این انتخاب را نشانه تبعیت ایشان از مسیر درست رهبر شهید، امام خمینی (ره) و آرمان‌های انقلاب و شهدا ارزیابی کرد و گفت: این شعار باید فصل‌الخطاب قوای سه‌گانه قرار گیرد و راهبردها و برنامه‌ریزی‌های لازم برای اجرای دقیق آن طراحی شود تا به منصه ظهور برسد.

وی با تاکید بر تعریف دقیق از اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی اقتصاد ریاضتی نیست، بلکه اقتصادی متمایل به رشد و پیشرفت است که بر مبنای محکم‌سازی پایه‌های اقتصادی کشور در برابر تکان‌های بین‌المللی بنا شده است. وی افزود: این اقتصاد، اقتصادی باز است و با کشورهای غیر متخاصم جهان در حوزه تولید و تجارت ارتباط فعال دارد.

ظرفیت های عظیم کشور نیازمند تسهیل قوانین و اصلاح فرآیندها

نماینده مردم زنجان و طارم با اشاره به ظرفیت‌های عظیم کشور در حوزه‌های کشاورزی، دریا، معادن، صنعت و به ویژه اقتصاد دانش‌بنیان، تصریح کرد: این ظرفیت‌ها با سیاستگذاری صحیح، تسهیل قوانین، کاهش تشریفات زائد اداری و اصلاح فرآیندها در سایه اتحاد و امنیت ملی، بیش از پیش فعال خواهند شد.

وی افزود: تحقق شعار سال مستلزم تسهیل قوانین، حذف بروکراسی‌های دست و پاگیر، توسعه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، توسعه فنی بازارها و نهادهای مالی و همچنین ارائه تسهیلات فنی، مشاوره‌ای و مالی لازم به تولیدکنندگان است.

ارکان تحقق شعار؛ از اصلاح نظام بانکی تا مدیریت جامع عملکرد

محمدی با اشاره به الزامات عملیاتی شدن این شعار، بر بهبود روزافزون نظام بانکی، مالیاتی، بودجه‌ریزی، اصلاح نظام اداری، تنقیح و تسهیل قوانین تاکید کرد و گفت: با تلاش و همکاری اقشار مختلف، جوانان، متخصصان داخلی، پیشکسوتان، صاحبان علم و تجربه و سرمایه، و همچنین تعامل سازنده بخش عمومی، دولتی، خصوصی و مردمی و در سایه عقلایی‌ترین تئوری‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، می‌توان به این هدف دست یافت.

وی اصلاح الگوی مصرف، توسعه تولید و صادرات، حمایت از تولید داخل در قالب مدیریت جامع عملکرد را از دیگر بایسته‌های تحقق اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی برشمرد.

امنیت ملی و وحدت ملی؛ دستاوردهای مقاومت و جانفشانی‌ها

این نماینده مجلس با یادآوری رشادت‌های ملت ایران در جنگ‌های تحمیلی و مقاومت بی‌نظیر در برابر متجاوزان، امنیت پایدار کشور را مرهون مجاهدت‌های نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی،بسیج، دستگاه‌های امدادی، تلاش دستگاه‌های اجرایی و جانفشانی شهدا و ایثارگران دانست و تصریح کرد: در جنگ تحمیلی اخیر نیز محرز شد که ایران کشوری مستقل و توانمند است و علاوه بر حوزه دفاعی، در حوزه اقتصادی و سایر بخش‌ها نیز از توانمندی‌های بالایی برخوردار است.

محمدی با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، زمینه‌ساز رشد شاخص‌های اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و رونق تولید است، خاطرنشان کرد: همه توان خود را به کار خواهیم گرفت تا شعار سال که برگرفته از منویات رهبری معظم انقلاب است، به نحو شایسته‌ای محقق شود.