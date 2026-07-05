توزیع آرد در مناطق پرتردد مازندران تقویت شد

سید محمد جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور حفظ پایداری تأمین نان و پاسخگویی به افزایش تقاضا، جلسه فوق‌العاده شورای تسهیل تأمین آرد استان برگزار و آخرین وضعیت ذخایر و روند توزیع آرد در شهرستان‌های مختلف بررسی شد.

وی افزود: با توجه به افزایش تردد مسافران در محورهای مواصلاتی مازندران، ظرفیت بارگیری و ارسال آرد به شهرستان‌های پرتردد افزایش یافته تا نانوایی‌ها بدون وقفه به مردم و مسافران خدمات ارائه دهند.

جعفری با بیان اینکه ذخایر آرد در سراسر استان، به‌ویژه شهرستان‌های غربی، در شرایط مناسبی قرار دارد، تصریح کرد: تمامی مراحل حمل، بارگیری و توزیع آرد به صورت مستمر رصد می‌شود و در صورت افزایش مصرف، ظرفیت‌های لازم برای تأمین نیاز بازار فعال خواهد شد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران ادامه داد: برای جلوگیری از هرگونه وقفه در روند تأمین، هماهنگی‌های لازم با کارخانه‌های آرد استان گلستان نیز انجام شده تا در صورت نیاز، فرآیند بارگیری و حمل با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی با اشاره به وضعیت سایر کالاهای اساسی گفت: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد ذخایر برنج، شکر و روغن در شرایط مطلوب قرار دارد و توزیع این اقلام در قالب برنامه تنظیم بازار به صورت مستمر ادامه دارد.

جعفری خاطرنشان کرد: تمامی ظرفیت‌های زنجیره تأمین، ذخیره‌سازی، حمل و توزیع کالاهای اساسی در آماده‌باش قرار دارند و نظارت بر بازار به صورت روزانه ادامه خواهد داشت تا نیاز مردم، مسافران و زائران بدون مشکل تأمین شود.