نظارت بهداشتی مستمر بر کشتار طیور در استان بوشهر

محمدحسن رهنما در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تضمین سلامت سفره غذایی مردم و همچنین تسریع در امور تنظیم بازار کالاهای اساسی ، بازدیدها و نظارت های شبانه روزی همکاران در مباحث بهداشتی و شرعی تداوم دارد.

مدیر کل دامپزشکی استان بوشهر افزود: نظارت ها در شیفت های کاری مختلف بر مراکز عرضه فرآورده های خام دامی و کشتارگاه دام و همچنین بازدیدهای شبانه از کشتارگاه های طیور و کنترل محموله خروجی و ورودی به شهرستان ها به صورت مستمر در دستور کار قرار دارد.

وی گفت : در کنار اقدامات ویژه نظارت بهداشتی دامپزشکی، دیگر فعالیت ها نظیر واکسیناسیون، پایش و مراقبت بیماری‌های دام، طیور و آبزیان نیز در حال پیگیری و انجام است.

رهنما اشاره کرد : از ابتدای طرح تشدید نظارت بهداشتی ویژه ماه مبارک رمضان و عید نوروز که از ۲۹ بهمن آغاز و تا ۱۳ فروردین ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت، تا کنون ۲ هزار و ۱۰۹ راس دام و یک میلیون و ۳۹۹ هزار ۹۰۰ قطعه طیور در کشتارگاه‌های دام استان تحت نظارت ناظران بهداشتی و شرعی دامپزشکی ، کشتار و روانه بازار مصرف شده اند.

مدیر کل دامپزشکی استان بوشهر اعلام کرد : در بحث نظارت بر اماکن عرضه فرآورده خام دامی نیز از ابتدای طرح تشدید تا کنون ۴ هزار و ۷۴۹ بازدید بهداشتی انجام که در این بازدیدها یک هزار ۹۲۵ کیلوگرم فرآورده غیر بهداشتی توسط ناظران دامپزشکی ضبط و معدوم سازی شدند.