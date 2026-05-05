کاهش چشمگیر عرضه مرغ زنده در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن رهنما سه شنبه شب در ایستگاه رسانهای در جمع خبرنگاران با تشریح اقدامات این اداره کل در قالب «جنگ رمضان» و طرح تشدید نظارتهای بهداشتی اظهار کرد: برای تأمین سلامت و امنیت غذایی شهروندان، مجموعهای از برنامههای نظارتی، بهداشتی، قرنطینهای و آزمایشگاهی به صورت مستمر در سطح استان اجرا شده است.
وی با اشاره به نظارت مستمر بر مراکز عرضه و تولید گفت: در این بازه زمانی، در قالب بازدیدهای مشترک بهداشتی و بازرسیهای سرزده مدیرکل و معاونان از مراکز عرضه و تولید، در مجموع پنج هزار و ۸۳۶ فقره بازدید بهداشتی انجام شده است. همچنین نظارت بهداشتی و شرعی بر کشتار ۲ هزار و ۴۹۷ رأس دام و بیش از یک میلیون و ۶۹۰ هزار قطعه طیور اعمال شده است.
۲۲۰ هزار نوبت واکسیناسیون دام در استان
رهنما در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی پرداخت و افزود: در جمعیت دامی استان، ۲۲۰ هزار نوبت واکسیناسیون با ۱۵ نوع واکسن انجام شده و بررسی ۱۵ نوع بیماری در واحدهای دامداری صورت گرفته است. در همین مدت ۲ هزار و ۳۲۷ رأس دام نیز مورد معاینه و مراقبت قرار گرفتهاند.
نظارت قرنطینهای – بهداشتی بر ۱۲ هزار و ۵۰۰ محموله صادراتی
مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر درباره قرنطینه و امنیت زیستی عنوان کرد: نظارت قرنطینهای – بهداشتی بر ۱۲ هزار و ۵۰۰ محموله صادراتی و ۱۳ هزار محموله وارداتی انجام شده و علاوه بر آن، بر پنج میلیون و ۵۶۲ هزار قطعه مرغ زنده کشتاری صادره و وارده به استان نظارت قرنطینهای و بهداشتی صورت گرفته است.
رهنما با اشاره به نقش مهم آزمایشگاه دامپزشکی در پایش سلامت افزود: در این مدت ۲۷ هزار و ۹۸۸ مورد آزمایش پایش و کنترل کیفی مواد غذایی و هزار و ۷۹۰ مورد آزمایش تشخیصی انجام شده و در حوزه طیور بومی، ۲۴۰ دز واکسن نیوکاسل مقاوم به حرارت در واحدهای روستایی توزیع شده است.
مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر با اشاره به نقش اقتصادی دامپزشکی تصریح کرد: هدف ما تبیین فعالیتهایی است که تأثیر مستقیم و جدی در سلامت جامعه دارد، از پیشگیری و کنترل بیماریهای دام، طیور و آبزیان، تا نظارت بر بهداشت فرآوردههای خام دامی، نقش دامپزشکی در ترانزیت، واردات و صادرات این فرآوردهها و حفظ جمعیت دامی و سرمایههای اقتصادی جامعه روستایی و عشایری در راستای برنامههای دولت و توسعه تولیدات داخلی.
وی اضافه کرد: کنترل و مهار بیماریهای آبزیان با پایش و مراقبتهای مداوم و تدوین برنامههای علمی، آموزشی و ترویجی در این حوزه، بهرهمندی استان از شرکتهای فرآوری آبزیان دارای کد EC با کیفیت بالا و تأییدیه هیأت روسی برای صادرات محصولات، تولید بیشترین میگوی کشور در استان بوشهر با اتکا به نظارتهای بهداشتی، قرنطینهای و پژوهشی دامپزشکی، اجرای طرح ملی پایش باقیمانده داروها، سموم، فلزات سنگین، رنگها و سموم در میگوهای پرورشی، ساماندهی کشتارگاههای دام در سطح استان، مبارزه با عرضه مرغ زنده و کاهش چشمگیر عرضه آن در استان و صدور پروانه تولید برای تمامی محصولات مرتبط با دامپزشکی از اقدامات شاخص این اداره کل بوده است.
رهنما ادامه داد: در قالب اقدامات فرهنگی و حمایتی، اردوهای جهادی در جمعیت روستایی و عشایری برگزار و خدمات دامپزشکی به صورت رایگان ارائه شده است. همچنین مانور پدافند غیرعامل (با محوریت واکسیناسیون طیور بومی) در سطح استان اجرا و میز خدمت در ستادهای نماز جمعه شهرستانها برقرار شده است.
وی در پایان با اشاره به طرح کنترل و تشدید نظارتهای بهداشتی در ایام ماه مبارک رمضان و عید نوروز اظهار داشت: در ایام نذورات مردمی در روزهای تاسوعا و عاشورا و عید سعید قربان، با استقرار تیمهای نظارتی کشیک تلاش کردیم با حداکثر توان، سلامت فرآوردههای دامی و آرامش خاطر مردم را تأمین کنیم و این مسیر را با قدرت ادامه خواهیم داد.
