الهام برنا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با آرزوی پیروزی و سربلندی ایران اسلامی، به اطلاع اعضا و مراجعین کتابخانه‌های عمومی لرستان می‌رساند؛ باتوجه‌به اطلاعیه استانداری لرستان و دستورالعمل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، فعالیت کتابخانه‌های عمومی استان لرستان در ایام نوروز مشخص شده است.

وی گفت: در این راستا امروز چهارشنبه فعالیت کتابخانه‌های استان از ساعت ۹ تا ۱۴ بود و روزهای شنبه تا سه‌شنبه هفته آینده هر روز از ساعت ۹ تا ۱۴ خواهد بود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی لرستان، افزود: باتوجه‌به شرایط موجود و پیرو اطلاعیه‌های گذشته «ثبت‌نام، تمدید عضویت و امانت و بازگشت کتاب طبق روال معمول انجام خواهد شد»؛ «ولی سالن‌های مطالعه همه کتابخانه‌ها و کتابخانهٔ مرکزی خرم‌آباد تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهند بود».

برنا، عنوان کرد: تمدید کتاب کماکان از طریق تماس تلفنی و سامانه کتابخانه‌ها انجام می‌شود.