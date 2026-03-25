به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت روز ملی گرامیداشت هنرهای نمایشی، «روایان حماسه» توسط حوزه هنری لرستان در بروجرد اجرا می‌شود.

حوزه هنری انقلاب اسلامی لرستان با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد این برنامه را اجرا خواهند کرد.

در قالب برنامه «راویان حماسه»، اجرای نمایش محیطی، اجرای پرفورمنس سوز سرنا، اجرای نمایشنامه‌خوانی، شعرخوانی حماسی، اجرای موسیقی حماسی، تجلیل از هنرمند پیش‌کسوت تئاتر و.... برنامه‌ریزی‌شده است.

برنامه جنبی آن نیز اهدای خون هنرمندان به بیماران جنگ رمضان در سازمان انتقال خون خواهد بود.

این برنامه جمعه هفته جاری رأس ساعت ۱۶ عصر در محوطه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد برگزار خواهد شد.