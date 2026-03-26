۵ زخمی در ادامه حملات صهیونیست ها در کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، جمعیت هلال احمر فلسطین در بیانیه‌ای اعلام کرد که پرسنل هلال احمر در شهر طولکرم در شمال کرانه باختری، ۲ جوان فلسطینی را به بیمارستان منتقل کردند.

در همین حال، خبرگزاری فلسطینی "وفا" گزارش داد که یک واحد نیروهای ویژه اسرائیلی پس از تیراندازی به یک مرد جوان در شهر نابلس (شمال)، او را ربودند.»

در ادامه این گزارش آمده است که «یک واحد از نیروهای ویژه اسرائیلی با دو وسیله نقلیه با پلاک فلسطینی به منطقه نفوذ کرده و در محله البساتین شهر به یک وسیله نقلیه عمومی که مرد جوانی در آن سوار بود، آتش گشودند و او را ربودند.»

این خبرگزاری افزود که وضعیت و نوع جراحات این فلسطینی مشخص نیست."اسامه مخامه"، فعالی که تخلفات نیروها و شهرک نشیان اسرائیلی را رصد می‌کند، در یک بیانیه مطبوعاتی اظهار داشت که شهرک‌نشینان اسرائیلی به فلسطینیان در منطقه مسافر یاتا، در جنوب الخلیل، حمله کردند.

مخمه افزود: «شهرک‌نشینان به چوپانانی از خانواده ابو صبحا در منطقه مسافر یاتا، حمله کردند که باعث جراحات برخی از آنان شد.به گفته مرکز مقاومت در برابر ساخت دیوار نژادپرستانه و مقابله با شهرک سازی که یک نهاد دولتی است، هفته‌هاست که حملات شهرک‌نشینان در کرانه باختری افزایش یافته و از پایان فوریه تاکنون ۸ فلسطینی بر اثر تیراندازی شهرک‌نشینان صهیونیست کشته شده‌اند.

تقریباً ۷۵۰ هزار شهرک‌نشین اسرائیلی ساکن در صدها شهرک در کرانه باختری اشغالی، از جمله ۲۵۰ هزار شهرک در قدس شرقی، ساکن هستند.

آنها روزانه حملاتی را علیه فلسطینی‌ها با هدف آواره کردن اجباری آنها انجام می‌دهند.

کرانه باختری از ۸ اکتبر ۲۰۲۳، با شروع جنگ در نوار غزه، شاهد تشدید خشونت بوده است.

این تشدید شامل کشتار، تخریب، آوارگی و گسترش شهرک‌سازی بوده است که به شهادت ۱۱۳۵ فلسطینی، زخمی شدن تقریباً ۱۱۷۰۰ نفر و بازداشت حدود ۲۲۰۰۰ نفر منجر شده است.