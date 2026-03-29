به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جنبش مقاومت اسلامی حماس با صدور ببیانیه ای اعلام کرد که حمله هوایی به دو مقر پلیس در خان یونس که علاوه بر شهادت این افراد، تعدادی مجروح نیز بر جای گذاشته، بخشی از سیاست هدفمند دشمن صهیونیستی برای ایجاد هرج و مرج و جلوگیری از بازگشت شرایط عادی در غزه به شمار میرود.
بر اساس گزارشها، بامداد امروز در حمله به یک ایست بازرسی پلیس در منطقه المواصی در خانیونس، ۹ نفر از نیروهای پلیس به شهادت رسیدند. این حادثه در ادامه چندین حمله مشابه در یک ماه گذشته رخ داده که به شهادت دهها نفر انجامیده است.
حماس این اقدامات را ادامه جنگ نسلکشی و تلاش برای بیثباتسازی اوضاع داخلی در این منطقه توصیف کرد.
این جنبش همچنین از جامعه جهانی و کشورهای ضامن توافق آتشبس خواست تا برای توقف فوری نقض این توافق از سوی رژیم صهیونیستی وارد عمل شوند.
در این بیانیه بر لزوم توقف حملات به غیرنظامیان و نهادهای مدنی، بازخواست رژیم اشغالگر در قبال این اقدامات و اتخاذ تدابیر جدی برای کمکرسانی به مردم غزه و پایان دادن به بحران انسانی تأکید شده است.
در همین رابطه اسماعیل الثوابته مدیرکل دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه اعلام کرد که از آغاز جنگ علیه غزه، بیش از ۲۸۰۰ نفر از نیروهای پلیس در این منطقه به شهادت رسیدهاند که دهها مورد از آنها به بعد از اجرای آتشبس در اکتبر ۲۰۲۵ مربوط میشود.
وی در گفتگو با خبرگزاری «صفا» اظهار داشت که دادههای مستند نشان دهنده افزایش قابل توجه حمله رژیم صهیونیستی به نیروهای پلیس است. وی تاکید کرد که این حملات مستقیم، نقض آشکار حمایتهای قانونی از کارکنان بخشهای غیرنظامی محسوب میشود.
الثوابته افزود که با وجود اجرایی شدن توافق آتشبس، حملات و نقض تعهدات همچنان ادامه دارد و در این دوره نیز تعدادی از نیروهای پلیس به شهادت رسیدهاند.
الثوابته همچنین اعلام کرد که در پی تحولات اخیر مرتبط با درگیریهای منطقهای، بیش از ۱۰ نیروی پلیس دیگر نیز شهید شدهاند که نشان دهنده گسترش دامنه حملات است.وی این اقدامات را بخشی از سیاستی سازمان یافته برای تضعیف ساختارهای مدنی و ایجاد بیثباتی داخلی عنوان کرد و افزود هدف از این حملات، ایجاد هرج و مرج و مختل کردن زندگی روزمره شهروندان است.
این عضو ارشد دولت فلسطین در غزه در عین حال تاکید کرد که دستگاههای پلیس با وجود شرایط دشوار، همچنان به انجام وظایف خود ادامه میدهند و اقدامات احتیاطی برای کاهش خطرات، از جمله تغییر در الگوهای استقرار و تحرک نیروها، در حال اجرا است.
به گفته وی، گزارشهای روزانهای از موارد نقض آتشبس به میانجیها و طرفهای ضامن توافق ارائه میشود تا زمینه برای پیگیری حقوقی این اقدامات فراهم شود.
