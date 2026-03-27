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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۰۵

شناسایی ۱۰۰۰ فقره تغییرکاربری غیرمجاز در آمل

شناسایی ۱۰۰۰ فقره تغییرکاربری غیرمجاز در آمل

آمل- مدیر جهاد کشاورزی آمل از شناسایی هزار و ۷۷ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در این شهرستان طی سال قبل خبر داد.

اسماعیل هادی‌زاده در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای صیانت از اراضی کشاورزی و با تلاش مستمر کارشناسان و بازرسان جهاد کشاورزی، در سال جاری هزار و ۷۷ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در قالب هزار و ۹۰۳ قطعه زمین در سطح شهرستان آمل شناسایی شده است.

وی با تأکید بر اهمیت حفظ اراضی کشاورزی افزود: مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز از اولویت‌های اصلی این مدیریت است، چرا که این پدیده تهدیدی جدی برای امنیت غذایی و توسعه پایدار بخش کشاورزی محسوب می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی آمل با اشاره به برخورد قانونی با متخلفان تصریح کرد: این مجموعه با همکاری دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی، برخوردی قاطع و بدون اغماض با سودجویان خواهد داشت و اجازه تضییع حقوق عمومی را نمی‌دهد.

وی همچنین از شهروندان خواست پیش از هرگونه اقدام در خصوص تغییر کاربری اراضی، با کارشناسان جهاد کشاورزی مشورت کرده و از پیامدهای قانونی آن آگاه شوند.

کد مطلب 6784461

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