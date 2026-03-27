به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به نقشه‌های هواشناسی و گراف‌های ارسالی نشان می‌دهد که همزمان با صبح نخستین آدینه سال ۱۴۰۵، شاهد تداوم بارش ها در اقصی نقاط استان سمنان هستیم بارش هایی که از ورود سامانه جدید بارشی و کم فشار به استان نشات می گیرد.

از شامگاه سه شنبه که دومین سامانه کم فشار بارشی سال جدید به استان سمنان وارد شد تا کنون شاهد بارش های نسبتاً مستمر در استان هستیم بارش هایی که هرچند دل های مردم ششمین استان خشک کشور را شاد کرده اما سبب لغزندگی معابر درون و برون شهری نیز شده است.

نکته قابل توجه این است که چهار روز از هفت روز سال ۱۴۰۵ در استان سمنان باران آمده و این در حالی است که مدت ها می شود کسی به یاد نمی آورد که آخرین بار در این استان خشک و درگیر خشکسالی شدید، چه زمانی چهار روز بارانی در یک هفته وجود داشته است! همه اینها نوید سالی پر باران را به استان خشک سمنان می دهد.

بارش برف در بهار ۱۴۰۵

نقشه های هواشناسی اما نشان می دهد که همزمان با روز آدینه شاهد استمرار فعالیت سامانه کم فشار بارشی و تداوم بارش باران و تگرگ و حتی برف در برخی نقاط مانند فولاد محله و ارتفاعات مهدیشهر، خواهیم بود. بارش هایی که تردد را هم برای مسافران نوروزی قدری با کندی و دردسر روبرو خواهد کرد.

پلیس راه اعلام کرده که ترافیک در جاده های استان سمنان پرحجم اما روان گزارش شده و به دلیل لغزندگی شدید و همچنین کاهش دید افقی، رانندگان می بایست کمال احتیاط را به خرج داده و از عجله پرهیز کنند

بارش ها از شب گذشته به مرور در مناطق غربی و شمالی استان آغاز و کم کم به سمت شرق پیش رفته تا جایی که هم اکنون عمده فعالیت این جبهه کم فشار در دامغان، شاهرود و میامی است.

نکته شگفت انگیز اینجا است که سازمان هواشناسی اعلام کرده امروز در برخی مناطق استان سمنان به خصوص مرز بین استان های مازندران و سمنان حتی برف هم باریده است و همین موضوع سبب کاهش دمای هوا طی امروز خواهد شد.

برای سمنان آسمان نیمه ابری همراه با افزایش ابر، رگبار و رعد و برق و باران باران پیش بینی شده است بیشینه و کمینه دمای هوای مرکز استان سمنان برای امروز ۱۶ و هشت درجه بالای صفر اعلام شده است.

میزان بارش‌ها در روز هفتم نوروز

مدیرکل هواشناسی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تداوم بارش ها در روز جمعه هفتم فروردین ماه بیان کرد: طی ۲۴ ساعت منتهی به ابتدای جمعه هفتم فروردین ماه در گرمسار پنج میلیمتر، شاهرود و سمنان یک میلیمتر، شهمیرزاد ۱۶.۶ میلیمتر، ایوانکی ۳.۵، رضوان ۲.۳ میلیمتر، مهدیشهر ۸.۷ میلیمتر و سرخه سه میلیمتر بارندگی ثبت شده است.

سید ایرج مصطفوی با بیان اینکه در بسطام نیم میلیمتر، مجن ۱۳.۱ میلیمتر، نزدین نیم میلیتر و در امیریه دو میلیمتر بارندگی ثبت شده است، بیان کرد: بارش ها در اقصی تقاط استان سمنان همچنان ادامه دارد و در نتیجه به آمار بارش ها، به خصوص در ساعات آتی افزوده نیز خواهد شد.

وی با بیان اینکه در دیباج ۱.۶ میلیمتر، در فولاد محله ۵.۹ میلیمتر و در ایج ۲.۹ میلیمتر بارندگی ثبت شده است، افزود: هم اکنون جبهه هوای کم فشار و بارش زا فعالیت خود را در مناطق شرقی استان سمنان تشدید کرده است.

بارش‌ها ادامه خواهد داشت

مدیرکل هواشناسی استان سمنان بیان کرد: در ۲۴ ساعت منتهی به ابتدای جمعه در بادله کوه ۱.۸ میلیمتر بارندگی ثبت شده است، تاکید کرد: در پرور شاهد بارش ۳۲.۶ میلیمتری بودیم که رکورد بسیار خوبی محسوب می شود و در ضمن گفتنی است این بارش ها امروز جمعه تشدید هم شده است.

مصطفوی ادامه داد: در ۲۴ ساعت منتهی به ابتدای روز جمعه هفتم فروردین ماه همچنین در درجزین دو میلیمتر، رامه ۲۲ میلیمتر، کرنگ سه میلیمتر، روزیه ۴.۸ میلیمتر، افتر ۱۸.۸ میلیمتر، دوزهیر دو میلیمتر، لاسجرد ۲.۲ میلیمتر، ملاده ۱۳.۵ میلیمتر، تاش ۱۴ میلیمتر، مزج یک میلیمتر، ده خیر ۲.۵ میلیمتر، آستانه ۶.۵ میلیمتر، طزره هشت میلیمتر، چنداب هفت میلیمتر، ده نمک ۱.۳ میلیمتر و شه سفید شش میلیمتر بارندگی ثبت شده است.

از آنجا که امروز جمعه شاهد افزایش فعالیت های سامانه کم فشار بارشی در استان سمنان خواهیم بود، پیش بینی می شود که بارش ها در استان بشدت افزایش هم پیدا کند.

سامانه کم‌فشار بارشی برای چهارمین روز متوالی استان سمنان را در برگرفت؛ به‌طوری که طی ۲۴ ساعت گذشته ایستگاه پرور با ۳۲.۶ میلی‌متر بارش رکورددار شد و بارش برف بهاری ارتفاعات مهدیشهر و میامی، صحنه‌هایی کم‌سابقه را در ششمین استان خشک کشور رقم زد.

بارش برف در ارتفاعات مهدیشهر و میامی

برای شاهرود طی روز جمعه آسمانی ابری، همراه با بارش باران، تگرگ و مه غلیظ به خصوص در ارتفاعات پیش بینی شده است دامغانی ها هم نخستین جمعه ۱۴۰۵ را با بارش باران آغاز کرده اند و هوا قدری خنک تر شده است برای ارتفاعات مهدیشهر و در روز هفتم فروردین ماه بارش برف و تگرگ پیش بینی شده است و در میامی هم آغاز بارندگی را شاهد هستیم بارش هایی که قرار است در ساعات آتی شدید هم شود.

بیشینه و کمینه دمای هوا در شاهرود ۱۵ و هفت درجه بالای صفر، دامغان ۱۸ و هفت درجه بالای صفر، میامی ۱۶ و هفت درجه بالای صفر و مهدیشهر ۱۳ و پنج درجه بالای صفر اعلام شده است در میامی همچنین طی ساعات آتی بارش برف به خصوص در بخش رضوان و کالپوش پیش بینی می‌شود.

برای گرمسار نیز آسمان نیمه ابری همراه با افزایش ابر، وزش باد شدید و بارش باران پیش بینی شده است بیشینه و کمینه دمای هوای این شهرستان برای امروز ۱۸ و ۹ درجه بالای صفر اعلام شده است در سرخه نیز شاهد افزایش ابر، بارش باران و تگرگ طی ساعات آتی خواهیم بود بیشینه و کمینه دمای هوای این شهرستان زیبا ۱۶ و هفت درجه بالای صفر خواهد بود.

کاهش دید و ضرورت توجه مسافران نوروزی

طبق اعلام سازمان هواشناسی، سامانه کم فشار بارشی و فعالیت آن در اقصی نقاط استان سمنان حتی فردا شنبه هم ادامه خواهد داشت و به خصوص در بامداد شنبه باید همچنان منتظر بارش و رگبار پراکنده، مه گرفتگی و کاهش دید افقی در نقاط مختلف استان سمنان به ویژه نوار شمالی و مناطق مرتفع باشیم.

در این شرایط رئیس پلیس راه استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: مسافران نوروزی و زائران رضوی توجه داشته باشند که رعایت کامل نکات و قوانین رانندگی ایمن، فاصله و سرعت مطمئن همچنین پرهیز از عجله می‌تواند تضمین کننده سفری ایمن برای آنان باشد.

سرهنگ موسی بزرگی با بیان اینکه در زمان بارندگی همچنین جاده های استان سمنان به شدت لغزنده می‌شود، ابراز کرد: توقف و اسکان در شهرهای استان سمنان با زمان بهبود شرایط تردد در محورهای مواصلاتی و دوری از به خطر انداختن خود و خانواده ها، توصیه پلیس راه به مسافران نوروزی و زائران رضوی است.

گفتنی است در زمان بارندگی‌های شدید شاهد آبگرفتگی برخی معابر استان سمنان نیز خواهیم بود برای مثال در روز پنجشنبه جاده میامی- جاجرم بیش از شش ساعت مسدود بود لذا از مسافران نوروزی درخواست می شود که قبل از ورود به جاده های استان از باز بودن آن‌ها هم مطمئن شوند برای این کار می توان به سامانه ۱۴۱ وارد شد و یا از راهداران و پلیس راه ها جویای شرایط جاده بود.

اطمینان از سلامت موتور و بخاری و برف پاک کن خودرو، اطمینان از همراه داشتن لباس گرم و کمی غذای خشک در خودرو، همراه داشتن تجهیزات سفر، اطمینان از همراه داشتن سوخت کافی، استراحت ۱۵ دقیقه‌ای بعد از ۹۰ دقیقه رانندگی و پرهیز عجله مهمترین توصیه‌های پلیس راه به مسافران نوروزی است. همچنین از زائران رضوی نیز درخواست شده تا برای بازگشت خود برنامه ریزی کنند و سفر خود را به آخرین روز تعطیلات موکول ننمایند تا دچار ترافیک بسیار سنگین جاده‌ها نشوند.