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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۳۶

ثبت ۱۵۵ میلیمتر بارش باران در شهرستان دره شهر

ثبت ۱۵۵ میلیمتر بارش باران در شهرستان دره شهر

ایلام - مدیرکل هواشناسی استان ایلام از ثبت ۱۵۵ میلیمتر بارش باران در شهرستان دره شهر خبر داد.

سیروس نادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرستان دره‌شهر با ثبت ۱۵۵.۲ میلی‌متر بارش، بیشترین میزان بارندگی را در بین شهرستان‌های استان به خود اختصاص داده است.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت سامانه بارشی اخیر افزود: مجموع بارندگی ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان از عصر روز دوشنبه تا ساعت ۶:۳۰ صبح امروز جمعه (۷ فروردین ۱۴۰۵)، آبدانان ۱۵۱.۴ میلیمتر، ارکواز ۱۱۴.۰ میلیمتر، دهلران ۱۰۵.۲ میلیمتر، بدره ۹۹.۱ میلیمتر، ایوان ۸۴.۰ میلیمتر، لومار ۸۳.۳ میلیمتر، سرابله ۷۹.۰ میلیمتر، مهران ۷۶.۵ میلیمتر، ایلام ۷۳.۲ میلیمتر، چوار ۷۲.۹ میلیمتر، هلیلان ۶۷.۵ میلیمتر و بلاوه ۶۱.۵ میلیمتر بوده است.

وی گفت: این بارش‌ها در پی صدور هشدارهای هواشناسی و فعالیت سامانه بارشی اخیر در سطح استان ثبت شده است.

کد مطلب 6784488

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