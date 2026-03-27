به گزارش خبرنگار مهر، رضا آریایی صبح امروز جمعه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: انتخابات شوراهای اسلامی شهرها در ۸۲۱ شعب اخذ رأی و در ۳۳ شهر لرستان برگزار می‌شود.

وی افزود: از این تعداد نیز ۸۰۵ شعبه ثابت و ۱۶ شعبه سیار هستند.

دبیر ستاد انتخابات لرستان، ادامه داد: براین‌اساس انتخابات در شهرستان خرم‌آباد در ۱۹۴ شعبه ثابت و ۹ شعبه سیار برگزار می‌شود.

آریایی، تصریح کرد: در شهرستان بروجرد نیز ۱۷۸ شعبه ثابت و سه شعبه سیار خواهد بود.

وی گفت: در شهرستان کوهدشت ۱۰۰ شعبه اخذ رای ثابت و یک شعبه سیار در نظر گرفته شده و در شهرستان دورود نیز در ۸۰ شعبه ثابت و یک شعبه سیار انتخابات شورای اسلامی شهر برگزار خواهد شد.

دبیر ستاد انتخابات لرستان، افزود: در الیگودرز نیز ۷۴ شعبه ثابت و یک شعبه سیار و در ازنا نیز ۳۹ شعبه ثابت و یک شعبه سیار برای برگزاری انتخابات در نظر گرفته شده است.

آریایی، تصریح کرد: در شهرستان‌های دلفان و سلسله نیز به ترتیب در ۴۳ و ۳۴ شعبه ثابت کار برگزاری انتخابات صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: در پلدختر ۳۲، رومشکان ۱۴ و معمولان ۱۰ شعبه اخذ رأی ثابت برگزاری انتخابات را انجام می‌دهند و در شهرستان چگنی نیز هفت شعبه اخذ رای ثابت خواهیم داشت.

دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات لرستان، یادآور شد: از روز چهارم فروردین‌ماه ۱۴۰۵ طبق برنامه زمان‌بندی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، فرمانداری‌ها نسبت به اعلام اسامی نهایی داوطلبان تأیید شده در حوزه شهری در کانال‌های رسمی اقدام کردند.

آریایی، افزود: باتوجه‌به اینکه ممکن است در فرصت باقی‌مانده تا روز ۱۱ اردیبهشت زمان برگزاری انتخابات برخی از نامزدها از شرکت در انتخابات انصراف دهند، طبق قانون انتخابات، اسامی نهایی نامزدها ۷۲ ساعت قبل از روز برگزاری انتخابات چاپ و در شعب اخذ رای و محل‌های از پیش تعیین شده نصب و در دسترس عموم مردم قرار خواهد گرفت.