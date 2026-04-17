محمد حسن آصفری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره روندهای مرتبط با انتخابات پیش رو در شهرستان شاهرود توضیح داد: ۲۳۱ شعبه اخذ رأی ثابت و سیار در هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستای شهرستان شاهرود تعیین شده است.

وی با بیان اینکه از این تعداد ۱۸۰ عدد صندوق رأی ثابت و ۵۱ عدد صندوق رأی سیار خواهد بود افزود: این مراکز روز جمعه یازدهم اردیبهشت ماه سال جاری میزبان مردم برای آرای مرتبط با هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستاهای شهرستان خواهند بود.

فرماندار شاهرود همچنین ادامه داد: شعب اخذ رأی شهری شهرستان شاهرود ۱۴۱ مورد پیش بینی شده که از این تعداد ۱۳۶ مورد آن ثابت و ۲۳ مورد آن سیار خواهد بود.

آصفری با تأکید بر اینکه ۷۲ شعب اخذ رأی در روستاهای شهرستان شاهرود ایجاد می‌شود، ابراز داشت: از این تعداد ۴۴ شعبه آن ثابت و ۲۸ مورد آن سیار است.

وی افزود: از مجموع ۲۳۱ شعب اخذ رأی در شهرستان شاهرود ۱۳۲ شعبه آن در شهر شاهرود، ۲۵ شعبه در بخش مرکزی، ۵۵ شعبه در بخش بسطام و ۱۹ شعبه آن در بخش بیارجمند فعالیت خواهد داشت.