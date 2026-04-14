به گزارش خبرنگار مهر، حمید دانشآموز فرماندار و رئیس هیئت اجرایی پیشوا، در جلسه هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر پیشوا اظهار کرد: فرایند برگزاری انتخابات طبق برنامه زمانبندی شده پیش رفته و هماکنون آمادگی کامل برای برگزاری یک انتخابات پرشور در شهرستان وجود دارد.
وی با اشاره به هماهنگی مطلوب میان هیئتهای اجرایی و نظارت بر برگزاری انتخابات، افزود: در حوزه شهری، ۴۰ شعبه اخذ رأی برای شهر پیشوا و ۶ شعبه نیز برای شهر جلیلآباد پیشبینی شده است. عوامل اجرایی این ۴۶ شعبه شهری نیز مشخص شدهاند.
فرماندار پیشوا تصریح کرد: در بخش روستایی نیز ۱۷ شعبه برای بخش مرکزی و ۱۸ شعبه برای بخش جلیلآباد فراهم شده است. بر این اساس، عوامل اجرایی ۳۵ شعبه روستایی با همکاری هیئت اجرایی و نظارت بخشداریهای مرکزی و جلیلآباد تعیین و برای برگزاری انتخابات ۱۱ اردیبهشت ماه آماده هستند.
دانشآموز در خصوص فرایند معرفی نامزدها یادآور شد: اسامی نامزدهای حوزه شهری در زمان مقرر اعلام و در رسانهها منتشر شد. در حوزه روستایی نیز پس از اعلام نتایج قطعی بررسی صلاحیتها، اسامی نامزدها متعاقباً منتشر خواهد شد.
رئیس هیئت اجرایی شهرستان پیشوا در پایان درباره فعالیتهای تبلیغاتی نامزدها، اظهار کرد: در شرایط عادی، نامزدها میتوانند از امکانات عمومی برای تبلیغات استفاده کنند. با این حال، توصیه ما این است که ستادهای انتخاباتی در نقاط بسیار پرتردد و شلوغ مستقر نشوند تا از ایجاد ازدحام و مشکلات احتمالی جلوگیری به عمل آید.
