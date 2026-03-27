پیاتزا همچنان در کنار والیبال ایران؛ احتمال برگزاری اردو در خارج کشور

به گزارش خبرنگار مهر، پس از حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به خاک ایران، یکی از نگرانی‌های فدراسیون والیبال، ادامه فعالیت روبرتو پیاتزا در شرایط جنگی بود.

در قرارداد پیاتزا بندی وجود دارد که در صورت وقوع جنگ، سرمربی ایتالیایی تیم ملی والیبال ایران می‌تواند قرارداد خود را فسخ کند.

بنابراین این نگرانی وجود داشت که پیاتزا چنین تصمیمی بگیرد و قرارداد خود را با تیم ملی والیبال ایران فسخ کند، اما تا امروز سرمربی ایتالیایی تیم ملی والیبال ایران نه‌تنها قرارداد خود را فسخ نکرده، بلکه در ارتباطی با رئیس فدراسیون والیبال اعلام کرده در صورت ادامه‌دار بودن جنگ، باید به دنبال «پلن B» بود تا ملی‌پوشان حتی یک روز هم از برنامه‌های خود عقب نمانند.

میلاد تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات برنامه‌های تیم ملی والیبال گفت: «ما پیش از این هم به این موضوع فکر کرده بودیم و حتی با پیاتزا در این خصوص صحبت کردیم. در صورت ادامه‌دار بودن شرایط جنگی، یک کشور دیگر برای ملی‌پوشان در نظر گرفته می‌شود تا اردوهای تیم ملی به همراه کادر فنی در آنجا برگزار شود و بازیکنان از برنامه‌های خود عقب نمانند.»

به گزارش خبرنگار مهر، امسال برای والیبال ایران سالی بسیار مهم است. تیم ملی والیبال ایران در تابستان پیش‌رو باید در رقابت‌های قهرمانی آسیا به میزبانی ژاپن به میدان برود؛ تورنمنتی که قهرمان آن به‌صورت مستقیم سهمیه حضور در المپیک لس‌آنجلس را کسب خواهد کرد.

همچنین یکی دیگر از موضوعاتی که هنوز تعیین تکلیف نشده، بحث دستیاران پیاتزاست. رئیس فدراسیون والیبال در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اعلام کرد ۶ مربی به پیاتزا پیشنهاد شده و قرار بود سرمربی تیم ملی پیش از جنگ با آن‌ها جلسه وبیناری داشته باشد، اما شرایط جنگی و قطعی اینترنت مانع این موضوع شد.

در حال حاضر این ۶ مربی به پیاتزا معرفی شده‌اند و به نظر می‌رسد سرمربی ایتالیایی تیم ملی والیبال ایران تا یک هفته آینده دستیاران خود را نیز انتخاب کند.