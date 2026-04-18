کدام مربی شانس حضور در کنار پیاتزا را دارد؟

به گزارش خبرنگار مهر، سال ۲۰۲۶ برای تیم ملی والیبال ایران سال سخت و مهمی خواهد بود. شاگردان پیاتزا دو تورنمنت بسیار مهم از خردادماه ۴۰۵ پیش رو دارند؛ لیگ ملت‌ها از ۲۱ خردادماه آغاز می‌شود و پس از آن مسابقات قهرمانی آسیا پیش روی بلندقامتان ایران است. رقابت‌های قهرمانی آسیا مهم‌ترین مسابقه قبل از المپیک لس آنجلس که قهرمان آن به صورت مستقیم جواز حضور در المپیک را به دست می‌آورد و دو تیم والیبال ایران و ژاپن مدعی این مسابقات هستند که با یکدیگر باید رقابت کنند.

با توجه به اهمیت مسابقات پیش رو، پیاتزا که پس از حمله وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونی به خاک ایران، تیم ملی را تنها نگذاشت شروع به برنامه‌ریزی کرد و حتی در بحبوحه جنگ به رئیس فدراسیون گفت در صورتی که این جنگ ادامه پیدا کند باید به فکر پلن "ب" باشد تا همچنان در کنار تیم ملی باشد.

در نهایت پیاتزا پس از دعوت از بازیکنان تیم ملی والیبال، برنامه اردوی تیم ملی را اعلام کرد و قرار شد علی فتاحی، عادل غلامی، رحمان محمدی‌راد و غلامرضا مومنی‌مقدم (به ترتیب حروف الفبا) در کنار تیم ملی زیر نظر پیاتزا در شهرستان نور مازندران از یازدهم اردیبهشت اردوی خود را آغاز کنند تا سرمربی ایتالیایی در اردوی دوم به میزبانی ترکیه تیم را همراهی کند و در نهایت دو دستیار ایرانی خود را برای حضور در لیگ ملت‌ها انتخاب کند.

سال گذشته محمدرضا تندروان و عبدالرضا علیزاده دستیاران پیاتزا در تیم ملی ایران بودند و پیاتزا در سال ۲۰۲۵ توانست والیبال ایران را تا حدودی از دوران سقوط و ناکامی نجات دهد. او در تابستان سال گذشته عملکرد نسبتا قابل قبولی از خود نشان داد و حالا همگی منتظر هستند تا سرمربی ایتالیایی والیبال ایران در دومین تجربه خود شگفتی ساز شود.

شاگردان پیاتزا تابستان ۲۰۲۵ در لیگ ملت‌ها موفق شدند در پایان دور مقدماتی در جایگاه هشتم قرار بگیرند و اگر قانون صعود خودکار میزبانی به مرحله نیمه نهایی نبود، شاگردان پیاتزا در جمع هشت تیم نهایی قرار گرفته بودند. اما در نهایت با حضور چین، ایران حذف شد و شاگردان پیاتزا فرصت حضور در نیمه نهایی لیگ ملت‌ها را پیدا نکردند.

پس از آن مسابقات قهرمانی جهان آزمون بعدی پیاتزا با تیم ملی والیبال ایران بود که اگرچه کمی دچار لغزش شد اما از گروه خود صعود کرد و در مرحله یک هشتم نهایی مقابل صربستان قدرتمند پیروز شد و به جمع هشت تیم برتر جهان رسید اما در نهایت مقابل جمهوری چک شکست خورد و حذف شد.

پیاتزا برای دومین سال حضورش در تیم ملی والیبال ایران دست به تغییرات بزرگی هست و حتی سرپرست تیم امیر خوش خبر که سال‌ها در کنار تیم بود را تغییر داد. در کنار آن دو دستیار پیاتزا هم تغییر کردند و به جای آن چهار مربی قرار است که تمرینات را زیر نظر بگیرند تا درنهایت دو نفر از آنها از سوی پیاتزا برای حضور در نیمکت تیم ملی در لیگ ملت‌ها انتخاب شوند.

البته سرمربی تیم ملی والیبال تأکید دارد تغییر در کادر فنی به دلیل عدم رضایت از کار دستیاران خود نبوده و تنها هدفش این است که به تیم ملی و بازیکنان شوک وارد کند و در سال آینده که مسابقات مهمی پیش روی تیم ملی است، با کادر جدید پیش برود.

شرط اصلی پیاتزا برای حضور دستیاران در نیمکت تیم ملی والیبال تسلط به زبان انگلیسی است و به همین خاطر برخی گزینه‌ها به خاطر همین شرط ممکن است از لیست کنار بروند. مومنی‌مقدم در دوران حضور ولاسکو در کادر فنی تیم «ب» حضور داشت و سال‌ها نیز به عنوان مربی در تیم‌های پایه فعالیت کرده است. اوج کار این مربی در رده جوانان رقم خورد؛ جایی که توانست دو بار متوالی عنوان قهرمانی آسیا و جهان را کسب کند.

رحمان محمدی‌راد نیز که سابقه حضور در کادر فنی تیم ملی در زمان کواچ و لوزانو را در کارنامه دارد، پس از سال‌ها بار دیگر فرصت فعالیت در تیم ملی را به دست آورد. او در تیم‌های باشگاهی مختلفی مربیگری کرده و در دو مقطع نیز هدایت تیم ملی پاکستان را بر عهده داشته است. علی فتاحی هم که در سال‌های اخیر در تیم پیکان، تیم‌های جوانان و تیم ملی به عنوان دستیار فعالیت داشته، به دلیل تسلط به زبان انگلیسی نقش مترجم-مربی را در کادر فنی ایفا خواهد کرد. همچنین عادل غلامی، سرمربی پیشین تیم نوجوانان، دیگر دستیار پیاتزا خواهد بود. توماس توتولو نیز مانند سال گذشته به عنوان دستیار اول پیاتزا فعالیت می‌کند.