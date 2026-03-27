هشدار سطح زرد در استان بوشهر صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان بوشهر، زمان شروع این هشدار ظهر شنبه ۸ فروردین و پایان آن یکشنبه ۹ فروردین خواهد بود.

وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید شمال غربی ( گاهی تا ۴۸ کیلومتر در ساعت)، افزایش ارتفاع موج دریا (۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر، در فراساحل ۱۲۰ تا ۱۸۰ سانتیمتر) از مخاطرات این هشدار است.

منطقه اثر این هشدار سواحل و فراساحل جنوبی استان بوشهر اعلام شده است.

افزایش ارتفاع موج خلیج فارس، اختلال در ترددهای دریایی شناورهای سبک، صیادی و تفریحی، خطر غرق شدن شناگران در مناطق تحت تأثیر از اثرات این مخاطره خواهد بود.

اجتناب از ترددهای دریایی غیر ضروری بویژه تردد شناورهای سبک و قایق های صیادی و تفریحی، ممنوعیت شنا، اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هرگونه خسارت احتمالی طی این مدت توصیه می شود.