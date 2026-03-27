هشدار زرد هواشناسی برای زنجان؛ رگبار پراکنده و کولاک برف در راه است

محمدرضا رحمان‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر بااشاره به صدور هشدار سطح زرد برای این سامانه، افزود: در زمان فعالیت این سامانه، احتمال وقوع رعد و برق در مناطق مستعد وجود دارد و ساکنان مناطق کوهپایه‌ای و سردسیر باید آماده بارش پراکنده برف و پدیده کولاک باشند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان در ادامه به وزش باد به عنوان یکی دیگر از پدیده‌های جوی غالب اشاره کرد و گفت: در ساعات بعدازظهر، وزش باد نسبتاً شدید در سطح استان پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند در برخی نقاط موجب کاهش دید افقی و گردوغبار محلی شود.

وی در خصوص نوسانات دمایی نیز اظهار داشت: روند تغییرات دما تا صبح یکشنبه در اغلب مناطق استان با شیب ملایم کاهشی دنبال می‌شود؛ اما از ظهر روز یکشنبه با تغییر الگوی جوی، شاهد افزایش تدریجی دما در استان خواهیم بود.

رحمان‌نیا از شهروندان خواست با توجه به ناپایداری‌های جوی و صدور هشدار سطح زرد، از توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده و تمهیدات لازم برای فعالیت‌های کشاورزی و تردد در جاده‌های کوهستانی را مد نظر قرار دهند.