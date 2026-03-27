شهادت ۱۴ کودک و زن در حملات آمریکایی صهیونی در اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، کبر صالحی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در حمله بامداد امروز دشمن آمریکایی صهیونی ۲ منطقه مسکونی در زیار و آپادانای اصفهان مورد حمله قرار گرفت.

وی افزود: این تجاوز تلفات جانی نداشت و فقط چند نفر از شهروندان مصدوم شدند.

معاون امنیتی انتظامی استانداری اصفهان با اشاره به حمله روز گذشته دشمن آمریکایی صهیونی به منطقه مسکونی هفتون اصفهان گفت: در این تجاوز ۲۶ نفر شهید شدند که از این تعداد هفت نفر کودک و هفت نفر زن بودند.

صالحی تاکید کرد: با توجه به اینکه منطقه هفتون منطقه کارگرنشین است بقیه شهدا از کارگران ساکن در این منطقه بوده اند.