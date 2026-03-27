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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۱۷

شهادت ۱۴ کودک و زن در حملات آمریکایی صهیونی در اصفهان

شهادت ۱۴ کودک و زن در حملات آمریکایی صهیونی در اصفهان

اصفهان - معاون امنیتی انتظامی استانداری اصفهان از شهادت ۱۴ کودک و زن در حملات روز گذشته به اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کبر صالحی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در حمله بامداد امروز دشمن آمریکایی صهیونی ۲ منطقه مسکونی در زیار و آپادانای اصفهان مورد حمله قرار گرفت.

وی افزود: این تجاوز تلفات جانی نداشت و فقط چند نفر از شهروندان مصدوم شدند.

معاون امنیتی انتظامی استانداری اصفهان با اشاره به حمله روز گذشته دشمن آمریکایی صهیونی به منطقه مسکونی هفتون اصفهان گفت: در این تجاوز ۲۶ نفر شهید شدند که از این تعداد هفت نفر کودک و هفت نفر زن بودند.

صالحی تاکید کرد: با توجه به اینکه منطقه هفتون منطقه کارگرنشین است بقیه شهدا از کارگران ساکن در این منطقه بوده اند.

کد مطلب 6784616

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    نظرات

    • IR ۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      16 1
      پاسخ
      لعنت بر انگلیس
    • IR ۱۶:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      2 3
      پاسخ
      خدالعنتشون کنه با این جنگی که راه انداختند وخداوند پشیمانشون کنه ،مردم ایران خواستار جنگ نبودند و خود ایران هم خواستار جنگ نبود ،چرا به ایران حمله کردند
      • IR ۱۸:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
        0 0
        از نظر نتانیاهو همه باید بله قربان گوی اسرائیل باشند، اگر کسی موافق نسل کشی و جنایاتش نباشد یا تحریم می‌شود یا مورد حمله قرار میگیرد، این رژیم منحوس صهیونیستی روزی به دشمنی با کل دنیا برخواهد خواست و آن زمان کسی نمی‌تواند آن را کنترل کند مگر اینکه الان مهار شود

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