به گزارش خبرگزاری مهر، بحث درباره پایان جنگ، در شرایطی که منطقه با یکی از پیچیده‌ترین دوره‌های تنش خود روبه‌روست، به موضوعی جدی در میان تحلیلگران تبدیل شده است. با این حال پایان جنگ صرفاً به معنای توقف درگیری‌ها نیست. آنچه اهمیت بیشتری دارد نقطه‌ای است که جنگ در آن متوقف می‌شود و نظمی که پس از آن در منطقه شکل می‌گیرد. به همین دلیل بسیاری از تحلیل‌ها تأکید می‌کنند که مسئله اصلی نه فقط پایان جنگ، بلکه نوع موازنه قدرتی است که در پایان آن تثبیت خواهد شد.

در این میان دو نگاه کلی بیشتر از سایر دیدگاه‌ها مطرح می‌شود. نخست رویکردی که بر پایان سریع جنگ تأکید دارد. طرفداران این نگاه معتقدند ادامه درگیری می‌تواند دامنه بی‌ثباتی را افزایش دهد و هزینه‌های انسانی و اقتصادی بیشتری به همراه داشته باشد. از این منظر، هرچه جنگ زودتر متوقف شود امکان مدیریت پیامدهای آن نیز بیشتر خواهد بود. اما منتقدان این دیدگاه یادآور می‌شوند که اگر جنگ بدون تغییر در معادله قدرت پایان یابد، در عمل همان شرایط پیشین ادامه پیدا می‌کند؛ شرایطی که خود زمینه‌ساز بحران‌های بعدی خواهد بود.

در مقابل، دیدگاه دیگری بر ادامه فشار بر دشمن تا وارد شدن ضربه‌ای جدی تأکید دارد. در این نگاه، افزایش هزینه‌ها می‌تواند معادلات موجود را تغییر دهد و شرایط تازه‌ای در منطقه ایجاد کند. با این حال این رویکرد نیز با ابهام‌هایی روبه‌روست. مهم‌ترین پرسش این است که معیار «ضربه تعیین‌کننده» چیست و این روند تا چه زمانی باید ادامه پیدا کند. در صورتی که مقصد مشخصی تعریف نشود، چنین مسیری ممکن است به یک جنگ فرسایشی طولانی تبدیل شود؛ جنگی که هزینه‌های آن به تدریج افزایش می‌یابد اما دستاورد راهبردی روشنی به همراه ندارد.

به همین دلیل برخی تحلیلگران بر ضرورت تعریف یک چشم‌انداز روشن برای پایان جنگ تأکید می‌کنند؛ چشم‌اندازی که در آن هدف صرفاً توقف درگیری نباشد، بلکه تغییر در موازنه قدرت منطقه نیز مدنظر قرار گیرد. در این چارچوب سه مؤلفه اصلی مورد توجه قرار می‌گیرد: کاهش نقش آمریکا در معادلات امنیتی منطقه، محدود شدن قدرت و نفوذ رژیم صهیونیستی، و تقویت همکاری و همگرایی میان کشورهای منطقه.

بر اساس این تحلیل، نظم پیشین منطقه تا حد زیادی بر سه پایه استوار بوده است: حضور مستقیم آمریکا در معادلات امنیتی، برتری راهبردی اسرائیل در توازن قدرت و نبود همکاری مؤثر میان کشورهای منطقه. چنین ساختاری طی دهه‌های گذشته شکل گرفته و بسیاری از تحولات منطقه نیز در چارچوب همین نظم قابل توضیح بوده است. بنابراین اگر قرار باشد نظمی متفاوت شکل بگیرد، طبیعی است که این سه عامل به تدریج دستخوش تغییر شوند.

در این میان برخی تحلیل‌ها از روندی تدریجی سخن می‌گویند؛ روندی که در آن افزایش هزینه‌های سیاسی و میدانی می‌تواند حضور آمریکا در منطقه را با چالش بیشتری روبه‌رو کند. هم‌زمان، کشورهای منطقه نیز ممکن است بیش از گذشته به این نتیجه برسند که امنیت پایدار بدون همکاری میان بازیگران منطقه‌ای به دست نمی‌آید. چنین برداشتی می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری ترتیبات امنیتی تازه باشد؛ از گفت‌وگوهای منطقه‌ای گرفته تا سازوکارهای مشترک برای تأمین امنیت مسیرهای دریایی و مدیریت بحران‌ها.

در چنین چارچوبی، پایان جنگ صرفاً به معنای خاموش شدن درگیری‌ها تلقی نمی‌شود. آنچه اهمیت دارد نتیجه‌ای است که از دل این تحولات بیرون می‌آید. اگر پایان جنگ با تغییر در موازنه قدرت همراه شود، می‌تواند زمینه شکل‌گیری نظمی تازه در منطقه را فراهم کند؛ نظمی که در آن نقش بازیگران خارجی محدودتر شده و همکاری میان کشورهای منطقه جایگاه پررنگ‌تری پیدا کند.

به همین دلیل در بسیاری از تحلیل‌ها تأکید می‌شود که پرسش اصلی درباره پایان جنگ، پرسش از «زمان» آن نیست؛ بلکه پرسش از «نقطه تعادلی است که جنگ در آن به پایان می‌رسد. نقطه‌ای که در آن معادلات قدرت تغییر کرده و شرایط برای شکل‌گیری آرایش جدیدی در منطقه فراهم شده باشد.»