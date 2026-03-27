ابراز نگرانی رئیس فدراسیون جهانی مددکاران از حملات آمریکا و اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر، جواشیم کاتبرت مومبا در واکنش به نامه سیدحسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران درباره حملات به ایران اظهار کرد: در این زمانه پر از ابهام، ترس و آشفتگی، قلبم با شماست. قدرت واقعی در شفقت، درک و گفت‌وگو و نه خشونت نهفته است.

وی اضافه کرد: از صمیم قلب امیدوارم که عقلانیت حکم‌فرما شود، کانال‌های دیپلماتیک احیا شوند و راه پیش رو، مسیری از مذاکره، احترام به حاکمیت سرزمین‌ها و انسانیت متقابل باشد.

رئیس فدراسیون جهانی مددکاران خطاب به مددکاران اجتماعی افزود: به شما که در خط مقدم مراقبت، پشتیبانی و تاب‌آوری در جامعه ایستاده‌اید، تحسین و همبستگی عمیقی ابراز می‌کنم. کار شما، امید، کرامت انسانی و بهبودی را حتی در سخت‌ترین زمان‌ها تقویت می‌کند. باشد که مردمی که شما به آنها خدمت می‌کنید، با حضور و تاب آوری شما آرامش بیابند و صلح، راه خود را به تک تک دل‌ها و خانه‌ها پیدا کند.

کاتبرت مومبا ادامه داد: در نظر داشته باشید که افراد زیادی در سراسر دنیا برای امنیت و سلامتی شما و خانواده هایتان و پایان سراسری خشونتها دعا می‌کنند. امیدوارم روح گفت‌وگو، همدلی و انسانیت، جنگ را شکست دهد و شجاعت شما نوری در این روزهای سخت باشد.

تأثیرات روز افزون جنگ بر خدمات بشردوستانه بسیار نگران‌کننده است

پاسکال رودین دبیرکل موقت فدراسیون جهانی مددکاران نیز در پاسخ به نامه سیدحسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران درباره جنگ، نوشت: با نگرانی عمیق اخبار را دنبال می‌کنیم و در این روزهای بسیار سخت، به یاد شما و همکارانتان هستیم. گزارش‌های مربوط به تشدید تنش‌ها و حملات در چندین شهر و تأثیرات روز افزون آنها بر خدمات بشردوستانه، بسیار نگران‌کننده است.

وی افزود: از صمیم قلب امیدوارم که شما (مددکاران اجتماعی)، خانواده‌هایتان و تیم‌های خدمت‌رسان در امان باشید و بتوانید این وضعیت بسیار دشوار را پشت سر بگذارید.

نامه رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران چه بود؟

بعد از حملات ناجوانمردانه به ایران، انجمن مددکاران اجتماعی ایران در راستای مطالبه گری در چارچوب معاهدات بین المللی از جمله کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت، کنوانسیون جهانی حقوق کودکان، کنوانسیون چهارم ژنو، اهداف فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی و بیانیه اخلاق حرفه‌ای مددکاری اجتماعی سیدحسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در مکاتبه‌ای ضمن تشریح شرایط کشور از جمله شهادت بیش از ۱۶۰ دانش آموز در مدرسه شجره طیبه میناب و تخریب مراکز ارائه کننده خدمات عمومی از جمله خدمات اجتماعی و مددکاری اجتماعی و شهادت افراد دارای معلولیت، تقاضای حرفه‌ای خود را برای محکومیت به رئیس فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی و دبیرکل موقت فدراسیون ارسال کرد همچنین در همین زمینه مکاتباتی با دبیرکل سازمان ملل متحد، رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل رئیس، رئیس کل یونیسف در سازمان ملل و دبیر کل یونسکو انجام شد.