حجت الاسلام حسینی: ایمان و وحدت رمز عبور از پیچ تاریخی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید روح‌الله حسینی، در خطبه‌های نمازجمعه این هفته، با اشاره به وضعیت حساس کنونی کشور، بیان کرد: ملت ایران امروز در میدان نبرد ایمان و کفر قرار دارد و پیروزی در این مسیر تنها باایمان و تلاش مستمر امکان‌پذیر است.

وی به تأکید بر تقوا و توجه به حضرت حق پرداخت و گفت: مردم، شما را به رعایت تقوا و توجه به ذات حضرت حق توصیه می‌کنم. خداوند به حق محمد و آل محمد، همه مشکلات، بیماری‌ها و گرفتاری‌هایمان را به لطف و کرم خود برطرف فرماید.

وضعیت کنونی کشور مهم‌تر از هر مناسبت دیگری است

امام‌جمعه موقت زاهدان در ادامه به مناسبت‌های هفته اشاره کرد و مطرح کرد: هرچند در خطبه دوم معمولاً به مناسبت‌های هفته پرداخته می‌شود، اما به‌عنوان یک مسئله مهم‌تر از همه، هیچ‌چیز مهم‌تر از وضعیتی که اکنون در آن قرار داریم نیست.

حجت‌الاسلام‌ حسینی با بیان این که امروز، در میدان نبرد ایمان و کفر هستیم، افزود: امروز ملت ایران در برابر استکبار جهانی و دشمنان اسلام ایستاده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با یادآوری جنگ خندق و ایستادگی حضرت علی (علیه‌السلام) در برابر عمر بن عبدود، گفت: پیامبر اسلام فرمودند: امروز تمام ایمان در مقابل تمام کفر ایستاده است. اگر علی (علیه‌السلام) پیروز شود، ایمان پیروز خواهد شد و اگر شکست بخورد، کفر پیروز خواهد شد.

امام‌جمعه موقت زاهدان اظهار کرد: همان‌طور که حضرت علی (علیه‌السلام) در آن زمان تنها در مقابل عمر بن عبدود ایستاد، امروز نیز ملت ایران در برابر دشمنان استکباری همچون آمریکا و اسرائیل ایستاده است. مردم ایران باایمان راسخ خود در برابر کفر جهانی ایستاده‌اند و همچنان مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل می‌گویند.

حجت‌الاسلام‌ حسینی با تأکید بر لزوم ایمان و وحدت، از مردم خواست که در مسیر مقاومت و دفاع از کشور همچنان محکم و استوار باقی بمانند و تصریح کرد: امروز مردم ایران با قامت پرصلابت خود در برابر دشمنان ایستاده‌اند و هیچ تهدیدی نمی‌تواند آنها را از مسیر خود منحرف کند.

وی در ادامه به تضعیف‌کنندگان مقاومت داخلی اشاره کرد و گفت: بعضی از افراد کوتاه‌فکر که گمان می‌کنند با یک توییت یا جمله‌ای می‌توانند وضعیت کشور را تغییر دهند، باید بدانند که ما به حمایت مردم نیاز داریم. حضور شما در صفوف جنود الهی است که می‌تواند در برابر دشمنان مقاومت کند.

پیروزی نهایی در گرو توکل به خداوند است

امام‌جمعه موقت زاهدان به یاد حضرت موسی (علیه‌السلام) و ایمان او در برابر فرعون اشاره کرد و اذعان کرد: حضرت موسی (علیه‌السلام) در مقابل فرعون گفت: 'من خدا دارم.'ما نیز با توکل به خداوند باید در برابر تمام تهدیدات جهانی ایستادگی کنیم.

حجت‌الاسلام‌حسینی افزود: ایمان راسخ و توکل به خداوند، دو رکن اصلی هستند که می‌توانند ما را در برابر بزرگ‌ترین دشمنان پیروز کنند. باید در هر شرایطی به وعده‌های الهی اعتماد کنیم.

وی در پایان سخنان خود با اشاره به شهادت‌طلبی و فداکاری‌های شهدا در مسیر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، گفت: شهدا برای این کشور جان دادند و امروز ما باید از آن‌ها الگو بگیریم و همچنان در صفوف جنود الهی باقی بمانیم.

امام‌جمعه موقت زاهدان تأکید کرد: ما به خدا نیاز نداریم، بلکه خدا به ما نیاز دارد. ملت ایران باید در این مسیر همچنان ثابت‌قدم و استوار باشد و برای حفظ عزت و استقلال کشور از هیچ تلاشی فروگذار نکند.

حسینی با تأکید بر حفظ وحدت ملی و همبستگی در برابر تهدیدات خارجی عنوان کرد: مردم ایران باایمان و وحدت در صفوف جنود الهی باقی بمانند و برای مقابله با هرگونه تهدید جهانی، از هیچ تلاشی دریغ نکنید.