به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با صبح جمعه بارش شدید باران و تگرگ در شهرستان دامغان مانند دیگر نقاط استان سمنان، سبب بروز سیلاب های شدید شده است.

به گفته شاهدان عینی سیلاب در نقاط شمالی شهرستان دامغان بیش از دیگر نقاط خساراتی را به ابنیه، زیرساخت ها، جاده ها، مزارع و باغات کشاورزی و ... وارد کرده است.

فرماندار دامغان در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره گفت: پیرو اعلام هشدار سطح قرمز هواشناسی طی روزهای اخیر و وقوع بارش‌های شدید باران و تگرگ در مناطق شمالی این شهرستان، به‌ویژه در محدوده روستاهای آهوانو و آستانه و شهرهای کلاته رودبار و دیباج، طی روز جاری سیلاب در مسیر رودخانه چشمه‌علی به جریان افتاد.

علیرضا نوچه ناسار همچنین با بیان اینکه شدت سیلاب ها در برخی نقاط بسیار زیاد اعلام شده است، تاکید کرد: بر اساس برآوردهای کارشناسی، دبی این سیلاب در زمان اوج (پیک) به حدود ۴۰ متر مکعب بر ثانیه رسیده است.

وی افزود: خوشبختانه با توجه به باز بودن مسیر رودخانه و هدایت صحیح جریان آب، تاکنون هیچ‌گونه خسارتی گزارش نشده است.

فرماندار دامغان ادامه داد: از همشهریان و مسافران تقاضا می‌شود همچنان از استقرار در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده و به هشدارهای ایمنی توجه دقیق داشته باشند.

گفته می شود کریدور اصلی تهران - مشهد در محدوده شهرستان دامغان باز است همچنین محور کیاسر به دامغان نیز باز بوده اما به دلیل آبگرفتگی، تردد در آن به کندی صورت می گیرد.

از مسافران نوروزی و گردشگران درخواست شده تا به جاده های شهرستان دامغان به خصوص محورهای شمالی تا زمان فروکش نکردن سیلاب ها، خود داری کنند همچنین مسافران نوروزی می توانند تا زمان فروکش کردن سیلاب ها در دامغان اسکان موقت داشته باشند