به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید حسن عاملی در خطبه‌های نماز جمعه اردبیل ضمن قدردانی از حضور شبانه و مستمر مردم در میادین، گفت: از دستان همه آقایان، بانوان و جوانانی که در میادین حاضر می‌شوند می‌بوسیم؛ حضور آن‌ها پشتوانه موشک‌های نیروهای مسلح است. وی اهدای جواهرات توسط بانوان را شاهکار خواند و تصریح کرد: هر اهدا به منزله موشکی به قلب صهیونیست‌ها و آمریکای خونخوار است. این نهضت تنها به ایران محدود نبود و مسلمانان کشمیر، عراق، ترکیه و حتی آذری‌های قفقاز نیز جواهرات خود را ارسال کردند.

وی با اشاره به اشتباه راهبردی ترامپ و نتانیاهو در ترور رهبری، این حادثه را آغازی برای آگاهی‌های ارزشمند در جهان اسلام خواند و سه «جوشش» بزرگ خون رهبر شهید را برشمرد:نخست، ایجاد انسجامی که برای همیشه زمینه توطئه داخلی را خنثی کرد.

دوم، ظهور اقتدار بی‌سابقه ایران که با حمله به پایگاه دیگو گارسیا در فاصله چهارهزار کیلومتری، خواب آمریکا و اسرائیل را پریشان ساخت.

سوم، فروپاشی کامل هیمنه آمریکا در نگاه متحدانش؛ به‌گونه‌ای که وزیر خارجه عربستان اعتراف کرد دهه‌ها تصور می‌کردیم پایگاه‌های آمریکایی از ما حمایت می‌کنند، اما در این جنگ فهمیدیم ما از آن پایگاه‌ها حفاظت می‌کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل افزود: در این جنگ، یک سوم ذخیره موشک‌های تاد آمریکا مصرف شد و هیبت نظامی واشنگتن برای همیشه شکست. همچنین بیداری اسلامی و فتوای جهاد از سوی مفتیان بزرگ اهل سنت از جمله علامه صمیدعی عراق، نشان داد که امت محمد (ص) این نبرد را نبرد حق در برابر باطل می‌داند.

آیت الله عاملی با بیان اینکه نظریات رهبر شهید درباره «شاه کلید» در این جنگ تصدیق شد، خاطرنشان کرد: امروز مشخص شد که شاه کلید دست ایران است و ترامپ جز گدایی دیپلماسی و تسلیم مطلق چاره‌ای ندارد. در این مدت، درآمد نفتی ایران فراتر از تصور دشمن افزایش یافت و این دست کشور را برای مدیریت ارزی باز می‌گذارد.

وی در پایان تأکید کرد: اگر ترامپ و نتانیاهو همه آثار و برکات این جنگ را ملاحظه کنند، حتماً به این نتیجه می‌رسند که اقدام آنها مصداق بزرگ حماقت بود و ذره‌ای تردید نیست که هر دو از این ترور و این جنگ به شدت پشیمان هستند.