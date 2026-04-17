آیت الله عاملی: لشکر ۲۷ میلیونی منتظر فرمان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید حسن عاملی در خطبه های این هفته نماز جمعه که در محل مصلای اردبیل، ضمن قدردانی از حضور ملت در کف خیابان ها اظهار کرد: از حضور حماسی اهالی در خیابانها قلباً تشکر میکنم این اجتماع روز به روز بیشتر میشود و هیچ نشانی از خستگی نیست از تمام عزیزانی که در توسعه و شکوه این تجمع تلاش میکنند تشکر میکنم.
وی افزود: از همسایگانی که ما را در این جنگ همراهی کردند تشکر میکنیم ملت عراق، ملت پاکستان، ملت افغانستان، ملتهای کشورهای عربی، یمن، ملت سوریه ملت لبنان، اهالی معظم ترکیه مخصوصاً اهالی عراق غوغا کردند پسر بچه عراقی تنها دوچرخه خود را به کودکان ایرانی اهدا کرد و گفت اروحنا فداکم فداکم فداکم چقدر دختر بچهها در عراق با طیب نفس گوشوارههای خود را به ایران اهدا کردند.
امام جمعه اردبیل ضمن قدردانی از جوانان عراقی و ترکیه گفت: از جوانان عراقی قلباً و مخصوصاً تشکر میکنیم آنها اعلام کردند که اگر آمریکا حمله زمینی به ایران کند همه برای جنگ وارد ایران خواهند شد. در تاریخ جنگهای معاصر ایران تنها کشوری است که یک لشکر مردمی عظیم به صورت داوطلبانه در اختیار دارد نزدیک به ۲۷ میلیون نفر از ملت ما اعلام آمادگی کرده اند که وارد جنگ شوند.
آیت الله عاملی با تبیین علت شکست مذاکرات اسلام آباد خاطر نشان کرد: علت شکست مذاکرات اسلام آباد این بود که ترامپ برای نجات خود به مذاکره آمده بود. اول صفر کردن غنی سازی ایران دوم اینکه میخواست مشکل تنگه هرمز را حل کند. در این خصوص نیز از هیات مذاکره کننده جواب رد کامل شنید.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: همه دیپلماتهای ایرانی میگویند ما به آمریکا اعتماد نداریم اگر اعتماد نداریم عقل میگوید اول او را امتحان کن. مسئولین به یک نکته مهم دقت کنند که اگر دشمن ذرهای احساس کند که مسئولین ما اهل مماشات هستند و مرعوب شده اند دیگر کشور ما را رها نمیکنند. ما هنوز انتقام رهبر و فرماندهان و بیش از ۳۰۰۰ شهید و بچههای میناب را نگرفتهایم. در مذاکرات نباید ذرهای راه نجات برای ترامپ گذاشته شود. در حال حاضر آمریکا بین ۴ فشل دست و پا میزند و همه اینها معجزه الهی است.
