شیخ بهایی: صدای واحد باید از کل توده ملت شنیده شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد شیخ بهایی، در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمان که در محل مصلی امام علی (ع) این شهر برگزار شد گفت: وحدت امت باید باقی بماند و از هر رنگ و نژاد و سلیقه و با هر طرز تفکر بین خودمان بین و در جلسات خصوصی اختلافات نظرات بررسی و حل کنیم و آنچه باید از کل توده ملت باید شنیده شود، صدای واحد است.

وی با بیان اینکه دشمن بر آن است تا اختلافات ما در دنیا علنی شود و بسیار تلاش و دروغ و جعل خبر می کند، باید مراقب باشیم در دام او نیافتیم افزود: در پیام رهبری معظم انقلاب بر وحدت بین مرد تاکید شده و مردم دید و بازدید و مراسم عروسی داشته باشند و اول از خانواده شهدا شروع کنند، چون ارکان ارتباط اجتماعی باید برقرار بماند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مهمترین مسئله جنگ است، بیان کرد: در تاریخ بشر چنین جنگی سابقه ندارد، جنگ بین حق و باطل فراوان بوده است، اما با این گستره مکانی و این تعداد نیرو در ۲ طرف و قدرت تخریب بالا سابقه ندارد.

خطیب جمعه کرمان افزود: در یک طرف نظام جمهوری اسلامی و محصولات آن و امت ها و نیروهای مقاومت و آزادی خواه و طرف دیگر استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و زاده نامشروع آن صهیونیست ها هستند.

وی تصریح کرد: جنگ با یک حادثه عظیم شروع شد و آن شهادت قائد عظیم‌الشان و امام شهدا بود و سپس افراد فراوانی از مسئولان، نظامیان، مردم عادی و کودکان و مخصوصا دختران دبستانی مدرسه میناب به شهادت رسیدند و این جنگ کماکان ادامه دارد.

حجت‌الاسلام شیخ بهایی تاکید کرد: اولا خون مقدس رهبر معظم انقلاب چیزی نیست که ملت از آن بگذرد و تا مجازات کامل متجاوز و آن محو اسرائیل از صفحه روزگار و برچیده شدن بساط دخالت او در منطقه غرب آسیا و اخذ خسارات از متجاوزین و تخریب اموال به میزان خسارات وارده جنگ ادامه خواهد یافت.

وی ادامه داد: پشتوانه این اهداف بعثت ملت است که از همان ابتدا به میدان آمد و احساس مسئولیت کرد و از همان هفته ای که کشور رهبر رسمی نداشت، ملت با حضور دائم در میادین و خیابان‌ها و با پشتیبانی از رزمندگان بدون ذره ای احساس ضعف و ناتوانی قدرتمندانه جنگ را پیش می برد.

خطیب جمعه کرمان افزود: این جنگ از قصه ضربه در مقابل ضربه و چشم در برابر چشم گذشته و در جایگاه ضربه پی در پی و امواج خروشان موشک‌ها و پهپادهای رسیده در هر موجی صدها پرتابه به سمت منافع آمریکا در منطقه پرتاب شده است.

وی تصریح کرد: البته دشمن دیوانگی به خرج داده و خساراتی وارد کرده است و انسان های عزیزی از ما گرفته و به مناطق بهداشتی و آموزشی و درمانی و دانشگاهی و مسکونی حمله کرده است، اما ذره‌ای سستی در اراده مردم ایجاد نکرده و مردم همچنان در صحنه هستند.

حجت‌الاسلام شیخ بهایی گفت: خداوند وقتی استقامت؛ فداکاری و پافشاری بر اهداف انقلاب اسلامی را دید، در حق ملت و رهبری عنایت کرد و از سلاله رهبر شهید، رهبری که در پرده خفا نگه داشته بود را به صحنه آورد و دل ها و قلبها را یک دفعه متوجه او کرد و ملت هماهنگ شدند و همه او را خواستند و به رهبری پذیرفتند.

وی خاطرنشان کرد: مساله صلح و جنگ طبق قانون اساسی و قانون الهی بعهده رهبر معظم انقلاب است و شناخت ایشان با مطالعه ۲ پیام ایشان به دست می آید و چهره ایشان را به امت نشان می دهد و ما بر اساس وظیفه اطاعت داریم.

خطیب جمعه کرمان تاکید کرد: جامعیت پیام‌های این بزرگوار، ما را به یاد پیام‌های امام راحل و قائد شهید می اندازد که همه‌جانبه سرشار از لطف و محبت به مردم و سرشار از تواضع در محضر پرودگار و پر از دفت و ریزبینی نسبت به مسائل کشور و تعیین تکلیف برای مسئولان است.

وی با اشاره به تاکید بر اقتصاد مقاومتی در نامگذاری سال جدید از طرف رهبر انقلاب گفت: شعار سال در همان مسیری که رهبر شهید مطرح فرموده بودند نامگذاری شد و باید اقتصاد کشور قوی شود و نباید به انتظار ارتباطات خارجی بنشیند و حتما باید در شرایط مقاومت شکل بگیرد.

حجت الاسلام شیخ بهایی بیان کرد: اقتصاد مقاومتی یعنی در شرایطی که دشمن شما را تحریم کرده و هر جا ببیند به منافع ما ضربه می زند، شما باید انرژی‌های درون خود را زنده کنید، فکرها را به کار بیندازد و طرح‌هایی بیاورید که کشور را قوی کند.

وی تصریح کرد: کشور پر از سرمایه است، از نیروی انسانی متفکر و تحصیلکرده، بانوان شایسته، جوانان فرهیخته تا معادن و نفت و گاز و موقعیت سرزمینی که دهان دشمن را به آب انداخته و بی محابا می‌کوبد تا اینجا را به دست بگیرد و بخاطر همین نفت و موقعیت اساسی ایران در چهارراه دنیا است.

خطیب جمعه کرمان با بیان اینکه باید توانایی های خود را کشف کنیم گفت: ۴۷ سال تحریم را تحمل کردیم و در رابطه با تنگه هرمز باید سخن امام راحل را عمل می کردیم، چرا بنشینیم و دشمن ما را تحریم کند، حالا ما دنیا را تحریم می کنیم تا مزه آن را بچشند گلوی اقتصادی دنیا در چنگ ما است و این قصه دیگر برگشت ندارد.

وی افزود: ما باید از اینجا کنترل خود بر منطقه را حفظ کنیم، زیرا تنگه و این سرزمین مال ما است و دیگران برای عبور باید حق ترانزیت بپردازند و هر کشوری با ما در جنگ است و یا حمایت می‌کند، نمی تواند از اینجا کشتی عبور دهد و دنیا به زحمت می افتد و این نتیجه کار خودش است چون از متجاوز حمایت می کند.