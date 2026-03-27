به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رجایی ظهر جمعه در بازدید از مناطق خسارت‌دیده شهرستان دشتی در جمع خبرنگاران با اشاره به سامانه بارشی اخیر اظهار کرد: خدای بزرگ را سپاسگزاریم که شاهد نزول رحمت الهی در سطح استان بودیم؛ بیشترین میزان بارندگی استان با ثبت حدود ۱۴۰ میلی‌متر بود که سهم شهرستان دشتی از این بارش‌ها حدود ۱۲۰ میلی‌متر گزارش شده است.



وی با بیان اینکه شدت بارش‌ها در شهرستان‌های دشتی، دشتستان و تنگستان بسیار بالا بود، افزود: بخش قابل توجهی از این بارندگی‌ها بعد از ظهر روز پنج‌شنبه رخ داد که به دلیل شدت زیاد، باعث آبگرفتگی گسترده در بخش‌های تأسیساتی و معابر روستایی شد.



معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بوشهر به وضعیت راه‌ها اشاره کرد و گفت: بیشترین آسیب در حوزه راه‌ها مربوط به محور بزرگراهی حدفاصل «ناصری» تا «حسین زائری» بود که منجر به انسداد مسیر شد. خوشبختانه با تلاش فرماندار دشتی و تیم‌های راهداری، این مسیر حوالی ساعت ۲۳:۳۰ شب گذشته بازگشایی شد و عملیات پاکسازی توسط اکیپ‌های فعال در سطح شهرستان همچنان ادامه دارد.



رجایی اضافه کرد: در محورهای مواصلاتی از ناصری به سمت «سنا» و «چاهگاه» نیز شاهد طغیان رودخانه‌ها و انباشت گل‌ولای و شاخ و برگ درختان بودیم که با حضور به‌موقع نیروهای امدادی، بلافاصله بازگشایی و ایمن‌سازی انجام شد.



وی در خصوص وضعیت خدمات زیربنایی تصریح کرد: در بسیاری از روستاهای استان با قطعی برق مواجه بودیم که با تلاش شرکت توزیع برق، اکثر مناطق همان شب گذشته برق‌دار شدند و موارد جزئی باقی‌مانده نیز تا پایان امروز برطرف می‌شود.



معاون استاندار بوشهر با اشاره به مشکلات حوزه آب شرب گفت: بیشترین چالش ما در شهرستان دشتستان به دلیل گل‌آلود شدن رودخانه کازرون و کاهش ورودی آب بود که با تمهیدات قبلی و استفاده از ذخایر مخازن در حال جبران است. در شهرستان دشتی نیز به دلیل قطعی برق چاه‌ها و شکستگی لوله‌ها، قطعی آب داشتیم که اکیپ‌های آب و فاضلاب در حال پایداری کامل شبکه هستند.



رجایی همچنین از برقراری مجدد ارتباطات مخابراتی خبر داد و گفت: در ۴ یا ۵ شهرستان مشکل قطعی ارتباطات داشتیم که اکنون اکثر نقاط شهری و روستایی متصل شده‌اند و تنها چند نقطه محدود از جمله بخش «شنبه» باقی مانده که اکیپ‌ها در حال رفع مشکل هستند.



وی با بیان اینکه شدت سیلاب فراتر از ظرفیت مسیل‌ها بوده است، گفت: روستاهای «حسین زائری»، «ناصری»، «دولت‌آباد» و «دهداری» در شهرستان دشتی بیشترین آسیب را دیده‌اند که نیروهای هلال‌احمر و بنیاد مسکن با نظارت فرماندار در حال ارائه خدمات و ثبت خسارات هستند.



رجایی بر اهمیت پیشگیری تأکید کرد و افزود: از شهروندان انتظار داریم به هشدارهای پلیس‌راه و راهداری توجه جدی داشته باشند و از توقف در حاشیه رودخانه‌ها بپرهیزند، چرا که اصرار بر عبور از مسیرهای مسدود شده می‌تواند مخاطره‌آفرین باشد.



معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بوشهر خاطرنشان کرد: با توجه به صدور هشدارهای نارنجی و قرمز هواشناسی، طوفان و بارندگی خسارات قابل توجهی به بخش کشاورزی (جالیز، گندم و غلات) وارد کرده است. گروه‌های ارزیاب جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن در حال تکمیل فرم‌های خسارت هستند تا پس از تأیید نهایی، گزارش جامع جهت تخصیص اعتبار به ستاد مدیریت بحران کشور و هیئت دولت ارسال شود.