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۸ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۲۱

راه‌اندازی سامانه نصب شیشه‌های خسارت دیده جنگ رمضان در آذربایجان‌غربی

راه‌اندازی سامانه نصب شیشه‌های خسارت دیده جنگ رمضان در آذربایجان‌غربی

ارومیه - مرحله دوم سامانه تلفنی خط همراه و سامانه پیامکی جهت اعلام جهت حضور کارشناسان برای نصب شیشه‌های خسارت دیده از جنگ رمضان در آذربایجان‌غربی و شهرستان ارومیه راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی مرحله دوم سامانه تلفنی خط همراه و سامانه پیامکی جهت اعلام جهت حضور کارشناسان برای نصب شیشه‌های خسارت دیده از جنگ رمضان در آذربایجان‌غربی و شهرستان ارومیه راه‌اندازی شد.

ارزیابان و کارشناسان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تاکنون بیش از حدود هفت هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی و تجاری خسارت دیده ناشی از جنگ رمضان را با بیش از ۱۰۰ نفر در قالب اکیپ‌های ۲ نفری مورد بررسی و ارزیابی قرار داده‌اند.

در این بین واحدهایی هستند که حین مراجعه کارشناسان، مالکین در منزل مسکونی خود نبوده‌اند؛ لذا این افراد می‌توانند از طریق این شماره تماس یا از طریق سامانه پیامکی مشخصات خود را اعلام کنند تا شیشه‌های مورد نظر نیز تعویض و ‌نصب شوند.

مالکین می‌توانند از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ عصر با این شماره تماس گرفته تا ارزیابان دوباره به آدرس واحد خسارت دیده اعلامی جهت ثبت در سامانه و برای نصب شیشه‌ها مراجعه کنند.

شماره تماس‌های ۰۹۳۸۰۹۱۴۹۹۳ و ۰۹۰۵۰۲۴۰۴۶۵ برای شهرستان ارومیه هم‌اکنون در دسترس است.

مالکین واحدهای آسیب دیده در شهرستان‌ها نیز می‌توانند به شعب بنیاد مسکن در شهرستان خود مراجعه کنند.

کد مطلب 6785159

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