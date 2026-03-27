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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۵۳

۱۲۶ شهید و زخمی در حملات رژیم صهیونیستی به لبنان

۱۲۶ شهید و زخمی در حملات رژیم صهیونیستی به لبنان

در حملات ۲۴ ساعت گذشته رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف لبنان، دست کم ۱۲۶ لبنانی شهید یا زخمی شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، حملات هوایی رژیم صهیونیستی به لبنان طی ۲۴ ساعت گذشته منجر به شهادت ۲۶ نفر و زخمی شدن بیش از ۱۰۰ نفر دیگر شده است.

بر اساس این گزارش، حمله هوایی رژیم صهیونیستی به آپارتمانی در منطقه الغدیر در حومه جنوبی بیروت که سحرگاه امروز انجام شد، منجر به شهادت دو نفر شد.

منابع میدانی و نظامی به راشا تودی اعلام کردند که درگیری‌هایی از فاصله صفر بین عناصر حزب‌الله و ارتش رژیم صهیونیستی در القنطره و اطراف دیرسریان، بیت لیف، الخیام (محله شرقی)، الناقوره و علما الشعب در جنوب لبنان دنبال می شود.

نیروهای رژیم صهیونیستی طی ساعات اخیر منطقه المنصوری، شهر النبطیه، کفررمان و حبوش در جنوب لبنان را هدف قرار دادند.

کد مطلب 6784925

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    نظرات

    • IR ۱۹:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      0 0
      پاسخ
      اگر بتوان محدوده امن برای لبنانی های عزیز ایجاد کرد خیلی خوب است . لبنانی ها همواره در خط مقدم دفاع از ایران بوده اند

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