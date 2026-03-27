سلیمانی: ۱۳ کرمانشاهی در حملات موشکی دشمن به مناطق مسکونی شهید شدند

بهرام سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع دو حمله موشکی دشمن به مناطق مسکونی استان خبر داد و اظهار کرد: در جریان این حملات که شهرک مسکونی حافظیه و محله چقاگلان در شهر کرمانشاه و همچنین روستای کارخانه در شهرستان کنگاور را هدف قرار داد، در مجموع ۱۳ نفر از شهروندان استان به شهادت رسیدند که در میان آنان ۲ کودک و ۴ زن نیز حضور دارند.

وی با اشاره به حمله موشکی عصر امروز به محله چقاگلان در شهر کرمانشاه افزود: در این حمله بیش از ۱۰ واحد مسکونی دچار تخریب شده و متأسفانه ۶ نفر از شهروندان به شهادت رسیده‌اند و ۵۶ نفر دیگر نیز مجروح شده‌اند.

معاون استاندار کرمانشاه ادامه داد: در میان شهدای این حادثه یک کودک هشت ساله و دو زن حضور دارند که یکی از آنان باردار بوده است. بلافاصله پس از وقوع حادثه نیز تیم‌های امدادی و نیروهای خدماتی در محل حاضر شدند و عملیات امداد و نجات را آغاز کردند.

سلیمانی با بیان اینکه مصدومان به مراکز درمانی منتقل شده‌اند، تصریح کرد: نیروهای امدادی همچنان در حال جست‌وجو و امدادرسانی در محل حادثه هستند و در همین راستا چهار نفر از ساکنان ساختمان‌های تخریب‌شده با تلاش نیروهای امدادی به سلامت از زیر آوار نجات یافتند.

وی همچنین به حمله دیگری که صبح امروز در شهرستان کنگاور رخ داد اشاره کرد و گفت: در حمله دشمن به روستای کارخانه در این شهرستان، هفت نفر از شهروندان عادی به شهادت رسیدند که یک کودک چهار ساله، یک نوجوان ۱۴ ساله و دو زن در میان آنان قرار دارند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه در پایان تأکید کرد: دشمنان آمریکایی و صهیونیستی برخلاف ادعاهای خود و در تضاد با قوانین و موازین بین‌المللی، مناطق مسکونی، غیرنظامیان و زیرساخت‌های عمومی را هدف قرار می‌دهند که این اقدام مصداق بارز نقض اصول انسانی و حقوق بین‌الملل است.