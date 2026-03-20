  استانها
  البرز
۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۲۶

شهادت ۴ تن در حمله دشمن به ساختمان مسکونی در مهرویلای کرج

کرج- معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی استانداری البرز، از شهادت ۴ تن در پی حمله به یک ساختمان مسکونی در محله مهرویلا کرج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت‌الله سیف جزئیات جدیدی از حادثه حمله به یک ساختمان مسکونی در کرج ارائه داد.

سیف اظهار کرد: متأسفانه در این حادثه، ۴ تن از هموطنانمان به شهادت رسیده‌اند.

وی با اشاره به عملیات نجات افزود: تلاش‌ها برای کشف و نجات یک پسر بچه حدوداً ۷ ساله که زیر آوارها محبوس شده، با وجود حجم بسیار زیاد آوار، به طور جدی و بی‌وقفه در جریان است.

معاون استانداری البرز در ادامه به تخریب گسترده ساختمان اشاره کرد و گفت: این ساختمان ۴ طبقه که ۸ واحد مسکونی داشت، به طور کامل تخریب شده است. همچنین ساختمان‌های مجاور نیز آسیب‌هایی دیده‌اند.

سیف تعداد مجروحان این حادثه را ۸ نفر اعلام کرد و برای آنان آرزوی شفای عاجل نمود.

وی در ادامه با رد شایعات مطرح شده، تأکید کرد: در این ساختمان هیچ شخصیت نظامی یا سیاسی سکونت نداشته و این یک ساختمان کاملاً مسکونی بوده است.

این مقام مسئول تاکید کرد: پیش از این نیز منازل مسکونی در استان البرز هدف دشمن قرار گرفته بود، این اقدام تنها نشانه ای از جنایات آمریکا و رژیم صهیونی است.

گفتنی است؛ نیروهای امدادی و دستگاه‌های مربوطه از ساعات اولیه وقوع حادثه در محل حاضر بوده و عملیات امداد و نجات و پاکسازی آوار همچنان ادامه دارد.

از شهروندان تقاضا می‌شود به محل حادثه نروند و از تجمع خودداری کنند تا عملیات آواربرداری با سرعت بیشتری انجام شود.

کد خبر 6779702

