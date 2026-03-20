شهادت ۴ تن در حمله دشمن به ساختمان مسکونی در مهرویلای کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، قدرتالله سیف جزئیات جدیدی از حادثه حمله به یک ساختمان مسکونی در کرج ارائه داد.
سیف اظهار کرد: متأسفانه در این حادثه، ۴ تن از هموطنانمان به شهادت رسیدهاند.
وی با اشاره به عملیات نجات افزود: تلاشها برای کشف و نجات یک پسر بچه حدوداً ۷ ساله که زیر آوارها محبوس شده، با وجود حجم بسیار زیاد آوار، به طور جدی و بیوقفه در جریان است.
معاون استانداری البرز در ادامه به تخریب گسترده ساختمان اشاره کرد و گفت: این ساختمان ۴ طبقه که ۸ واحد مسکونی داشت، به طور کامل تخریب شده است. همچنین ساختمانهای مجاور نیز آسیبهایی دیدهاند.
سیف تعداد مجروحان این حادثه را ۸ نفر اعلام کرد و برای آنان آرزوی شفای عاجل نمود.
وی در ادامه با رد شایعات مطرح شده، تأکید کرد: در این ساختمان هیچ شخصیت نظامی یا سیاسی سکونت نداشته و این یک ساختمان کاملاً مسکونی بوده است.
این مقام مسئول تاکید کرد: پیش از این نیز منازل مسکونی در استان البرز هدف دشمن قرار گرفته بود، این اقدام تنها نشانه ای از جنایات آمریکا و رژیم صهیونی است.
گفتنی است؛ نیروهای امدادی و دستگاههای مربوطه از ساعات اولیه وقوع حادثه در محل حاضر بوده و عملیات امداد و نجات و پاکسازی آوار همچنان ادامه دارد.
از شهروندان تقاضا میشود به محل حادثه نروند و از تجمع خودداری کنند تا عملیات آواربرداری با سرعت بیشتری انجام شود.
