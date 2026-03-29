افشین یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عصر روز جمعه هفتم فروردین‌ماه در پی حمله دشمن آمریکایی و صهیونی به شهرک مسکونی و غیرنظامی حافظیه و محله چقاگلان در شهر کرمانشاه، تعدادی از شهروندان بی‌گناه به شهادت رسیدند و شماری دیگر نیز مجروح شدند.

وی با اشاره به ادامه عملیات جست‌وجو و امدادرسانی در محل حادثه افزود: از همان ساعات ابتدایی وقوع این حمله، تیم‌های عملیاتی و امدادی جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه در منطقه حاضر شدند و عملیات آواربرداری، جست‌وجو و امدادرسانی به آسیب‌دیدگان را آغاز کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: در سومین روز از عملیات جست‌وجو در محل حادثه، تیم‌های امدادی موفق شدند پیکر سه تن دیگر از شهدای این حمله را از زیر آوارها تفحص کنند و پس از انجام مراحل لازم، پیکر این شهدا به پزشکی قانونی تحویل داده شد.

یگانه ادامه داد: با کشف این سه پیکر، شمار شهدایی که تاکنون توسط تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه در منطقه مسکونی چقاگلان تفحص شده‌اند به ۱۲ نفر افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه عملیات جست‌وجو با دقت و حساسیت بالا در حال انجام است، گفت: نیروهای امدادی همچنان در محل حضور دارند و بررسی دقیق نقاط مختلف برای اطمینان از عدم وجود پیکر یا مصدوم احتمالی ادامه دارد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه همچنین خاطرنشان کرد: در جریان این اقدام غیرانسانی، بیش از ۵۰ نفر از شهروندان غیرنظامی نیز مجروح شدند که پس از انجام اقدامات اولیه امدادی توسط نیروهای حاضر در صحنه، برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

یگانه در پایان با اشاره به خسارات گسترده ناشی از این حمله گفت: در پی این حمله به شهرک مسکونی و غیرنظامی حافظیه و محله چقاگلان، ده‌ها واحد مسکونی نیز دچار تخریب و خسارات جدی شده‌اند و ارزیابی میزان خسارات همچنان در حال انجام است.