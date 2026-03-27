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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۰۰

استاندار لرستان: ضعف دشمن باعث شده به منازل مسکونی حمله کند

استاندار لرستان: ضعف دشمن باعث شده به منازل مسکونی حمله کند

الشتر- استاندار لرستان گفت: ضعف در برابر موشک‌های سپاه و ارتش باعث شده دشمن به منازل مسکونی حمله کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی عصر جمعه در جریان بازدید از منازل مسکونی مورد حمله هوایی دشمن در شهرستان سلسله گفت: دشمن توان و تحمل مقابله با موشک‌های نقطه زن سپاه و ارتش را ندارد و برهمین اساس، منازل مسکونی را هدف قرار می‌دهد.

وی اظهار داشت: دشمن به بهانه‌های مختلف مردم و منازل مسکونی را مورد هدف قرار می‌دهد در حالیکه ما مراکز نظامی، جاسوسی و منافع آنها را مورد حمله قرار می‌دهیم.

شاهرخی تصریح کرد: این کارها به علت خوی جنایتکار و ددمنشی رژیم صهیونسیتی و آمریکاست.

استاندار لرستان اظهار کرد: در حالیکه دشمن مردم بیگناه و منازل مسکونی را مورد هدف قرار می‌دهد، مردم ما با آرامش و بدون توجه به این جنایت‌ها مشغول زندگی عادی خود هستند.

شاهرخی با اشاره به خسارت‌های ایجاد شده در این منطقه و سایر مناطق تاکید کرد: به امید خدا، خانه‌های مردم در اسرع وقت ساخته می‌شوند.

کد مطلب 6785001

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