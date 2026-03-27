کولیوند:بیش از ۹۲هزارواحد غیرنظامی در حملات آمریکایی صهیونی آسیب دیدند

به گزارش خبرنگار مهر، پیرحسین کولیوند بعدازظهر جمعه در جریان بازدید از یکی از مناطق مسکونی آسیب‌دیده در پردیسان قم، با تشریح ابعاد خسارات وارده به زیرساخت‌های غیرنظامی، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مناطق هدف قرار گرفته، ماهیت کاملاً مسکونی داشته و ادعای مطرح‌شده از سوی طرف مقابل مبنی بر عدم هدف‌گیری غیرنظامیان، فاقد صحت است.



وی گفت: بر اساس آمارهای جمع‌آوری‌شده، تاکنون بیش از ۹۲ هزار و ۶۶۲ واحد در بخش‌های مختلف دچار آسیب شده‌اند که از این میان، ۷۱ هزار و ۳۵۶ واحد به‌طور مشخص در زمره واحدهای مسکونی قرار می‌گیرند و حدود ۲۰ هزار واحد نیز کاربری تجاری داشته‌اند.



رئیس جمعیت هلال‌احمر در ادامه با اشاره به خسارات واردشده به زیرساخت‌های خدماتی افزود: در این حملات، ۲۹۰ مرکز درمانی، ۶۰۰ مدرسه، ۱۷ پایگاه یا شعبه هلال‌احمر، ۳ فروند بالگرد امدادی، ۴۶ دستگاه آمبولانس و ۴۸ خودروی عملیاتی نجات مورد اصابت قرار گرفته‌اند و برخی آمبولانس‌ها به‌صورت مستقیم هدف حملات موشکی بوده‌اند.



کولیوند در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات حقوقی و بین‌المللی اشاره کرد و افزود: تمامی موارد نقض حقوق بشر به‌صورت مستمر و روزانه به نهادهای بین‌المللی از جمله دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، سازمان‌های حقوق بشری و یونیسف گزارش شده است و این روند با جدیت ادامه دارد.



وی گفت: در پی این اقدامات، برخی از نهادها و کشورها نسبت به این رخدادها موضع‌گیری و محکومیت‌هایی را اعلام کرده‌اند و از سوی طرف مقابل نیز وعده‌هایی برای پیگیری‌های حقوقی دریافت شده است.



رئیس جمعیت هلال‌احمر با تأکید بر استمرار این روند افزود: تمامی ظرفیت‌های موجود برای پیگیری حقوقی و بین‌المللی به کار گرفته خواهد شد و این موضوع تا حصول نتیجه نهایی دنبال می‌شود، چراکه بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون ژنو، چنین اقداماتی مستلزم پاسخگویی در مراجع ذی‌صلاح است.



وی با اشاره به وضعیت امدادرسانی در قم گفت: دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان در این استان با آمادگی کامل در حال فعالیت هستند و طبق ارزیابی‌های انجام‌شده، زمان رسیدن نیروهای امدادی به محل حوادث کمتر از چهار دقیقه است.



کولیوند افزود: جمعیت هلال‌احمر با بهره‌گیری از بیش از ۱۰۰ هزار نیروی تخصصی، در تمامی صحنه‌های حادثه حضور فعال دارد و از نظر تجهیزات و امکانات جست‌وجو و نجات نیز هیچ‌گونه کمبودی گزارش نشده است.