شکست تاریخی آمریکا در برابر ملت ایران؛ عالی: ۱۴ پایگاه دشمن نابود شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود عالی شامگاه جمعه در اجتماع مردم انقلابی گرمسار در میدان امام(ره) با بیان اینکه آمریکا در تمام اهداف خود ناکام شده است، بیان کرد: یکی از مهمترین نکاتی که سبب این ضعف آمریکا و اقتدار ایران شده حضور مردم در صحنه های ایستادگی است.

وی با بیان اینکه دومین عامل اقتدار نیروهای مسلح است، افزود: ما در موقعیتی تاریخی هستیم و امیدمان این است که برگ زرینی از تاریخ برای این ملت گشوده شود.

این واعظ و سخنران مطرح کشور با بیان اینکه دست آمریکا امروز خالی مانده است تاکید کرد: یکی از اهداف آمریکا فروپاشی نظام اسلامی ایران بود که به این امر دست پیدا نکرده است.

عالی با بیان اینکه آمریکا تلاش داشت تا زیرساخت های ایران را نابود و منابع را غارت کند که این امر هم میسر نشد، گفت: آمریکا مستاصل شده است.

وی با بیان اینکه تمام ۱۴ پایگاه آمریکا در منطقه با خاک یکسان شده است، تاکید کرد: رادارهای آمریکا به خصوص بزرگترین رادار او در منطقه امروز به دست توانمند نیروهای نظامی کشورمان نابود شده است.

استاد عالی حوزه علمیه با بیان اینکه نیروهای قهرمان مسلح کشورمان چشم آمریکا را کور کرده است گفت: آمریکا امروز در هیچ کشور منطقه امنیت ندارد.

عالی با بیان اینکه امروز پدافند گسترده آمریکا نیز در منطقه تقریبا نابود شده است، ابراز داشت: سوخت رسان های آمریکا نیز زده شده و باید گفت دست این کشور خالی است هر چند تلاش دارد که سنگین ترین اقدام نظامی خود علیه کشورمان انجام دهد که نیروهای مسلح ما برای این موضوع آمادگی دارند تا پاسخ سنگینی به آمریکا بدهد.