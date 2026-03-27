https://mehrnews.com/x3bGZz ۸ فروردین ۱۴۰۵، ۲:۳۱ کد مطلب 6785204 استانها گیلان استانها گیلان ۸ فروردین ۱۴۰۵، ۲:۳۱ قرار شبانه صومعه سراییها در شب بیست و هفتم خونخواهی امام شهید صومعه سرا- در این فیلم، قرار شبانه صومعه سرایی ها در شب بیست و هفتم خونخواهی امام شهید را مشاهده می کنید. دریافت 11 MB کد مطلب 6785204 کپی شد مطالب مرتبط شعار مردم آستانه اشرفیه در اجتماع: «نه سازش، نه تسلیم، نبرد با آمریکا» حماسه آفرینی مردم طاهرگوراب در خیابان روایت مهر از شبهای بیپایان رشت؛ وقتی «عشق» خیابان گردمان میکند شهروند آق قلایی: بیایید ای سربازان آمریکایی، قبرهایتان آماده است تداوم اجتماع حماسی خونخواهان رهبر شهید امت در تالش بیست و هفتمین شب از حماسه آفرینی آستاراییها در میدان رشتوندان همچنان پرشور در میدان برچسبها تجمع مردمی صومعه سرا شهادت رهبر معظم انقلاب
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