۸ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۳۱

امداد رسانی به ۶۷۷ نفر و نجات یک شهروند از دل سیلاب در میامی

میامی- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از عملیات امداد رسانی در سیل شدید ۲۴ ساعت اخیر میامی خبر داد و گفت: امدادگران موفق به نجات یک شهروند از داخل سیلاب و امدادرسانی به ۶۷۷نفر شدند.

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه همزمان با ظهر جمعه هفتم فروردین ماه مرکز اطلاعات و عملیات هلال احمر استان سمنان با دریافت خبر وقوع سیلاب در شهرستان میامی به نقاط مختلف این استان اعزام شد، بیان کرد: سیل و آب گرفتگی منازل مسکونی و معابر شهری در ری آباد و بکران سبب اعزام نیروهای امدادی شد.

وی با بیان اینکه تعداد خودرو رهاسازی شده با تلاش ماموران امدادی ۳۰۵ عدد بوده است، افزود: ماموران هلال احمر پایگاه مرکزی میامی توانستند به ۶۷۷ نفر امداد رسانی کنند.

مدیرعامل هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه ۱۲ مورد تخلیه آب شامل ۱۱ مورد مسکونی و یک سالن ورزشی نیز توسط هلال احمر شهرستان میامی صورت گرفت، ابراز کرد: یک نفر نیز با تلاش ماموران امدادی از داخل سیلاب نجات داده شد.

درخشان با بیان اینکه ۳۵ نفر نیز از داخل کانون سیل به منطقه امن انتقال داده شدند، بیان کرد: ۲۰ بسته غذایی نیز بین حادثه دیدگان و در راه ماندگان در محور میامی- جاجرم توزیع شده است.

