سرهنگ حسین تقیخانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در محور آزادی و سایر محورهای مواصلاتی استان عادی و روان است. بارش پراکنده باران در جادهها و بارش برف در ارتفاعات را شاهد هستیم و سطح جادهها لغزنده میباشد.
وی با اشاره به وضعیت تردد در روزهای اخیر افزود: دیروز بعد از ظهر موج بازگشت هموطنان به پایتخت و استان البرز را شاهد بودیم و پیشبینی میشود امروز نیز همین وضعیت تکرار شود.
رئیس پلیس راه استان قزوین در خصوص آمار تصادفات بیان کرد: آمار صحنههای تصادف خوشبختانه کاهشی بوده اما آمار نهایی باید از سوی پزشکی قانونی اعلام شود.
سرهنگ تقیخانی با اشاره به خلوت بودن معابر نسبت به روزهای ابتدایی سفرها، به رانندگان توصیه کرد: با توجه به خلوتی جادهها، حتماً سرعت مجاز و مطمئنه را رعایت کنند و از سرعتهای غیرمجاز بحرانی که میتواند جان خود و دیگران را به خطر بیندازد، پرهیز نمایند.
وی بر استفاده همه سرنشینان خودرو از کمربند ایمنی تأکید کرد و گفت: متأسفانه در مشاهدات میدانی مشاهده میشود که استفاده از کمربند ایمنی توسط سرنشینان جلو کمرنگ شده که این موضوع بسیار خطرآفرین است و زنگ خطری برای افزایش تلفات جادهای محسوب میشود.
رئیس پلیس راه استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: پلیس با آمادهباش کامل در خدمت مردم است و امیدواریم بتوانیم سفرهای ایمنی را برای هموطنان رقم بزنیم.
نظر شما