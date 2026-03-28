به گزارش خبرگزاری مهر، یونس بهاروند در سخنانی، اظهار داشت: در سال گذشته ۱۳۵ پروژه آموزشی در قالب ۳۴۰ کلاس درس تحویل دانش‌آموزان لرستانی شد.

وی گفت: زیربنای این تعداد پروژه آموزشی در استان ۱۵ هزار مترمربع بوده است.

مدیرکل نوسازی مدارس لرستان با اشاره به ساخت شش هزار مترمربع فضای ورزشی در استان نیز، عنوان کرد: همچنین در مدت‌زمان یاد شده ۵۳ میلیارد تومان تجهیزات تخصصی در هنرستان‌های استان توزیع شده است.

بهاروند در ادامه سخنان خود از اجرای ۱۰۰ درصدی تعهدان خیرین مدرسه‌ساز در لرستان در این مدت خبر داد و گفت: همچنین اجرای طرح شهید «پناهی» در راستای برچیده‌شدن مدارس کانکسی بالای ۱۰ دانش‌آموز در استان عملیاتی شد به‌طوری‌که ۱۷۰ فضای آموزشی در قالب ۲۶۱ کلاس درس جدید جایگزین این مدارس کانکسی شد.

وی از استانداردسازی سیستم گرمایشی هفت هزار و ۱۴۲ کلاس درس در استان خبر داد و گفت: طی سال مالی امسال نیز استانداردسازی ۲۸۰ کلاس درس در دستور کار قرار گرفته و در حال اجرا است.

مدیرکل نوسازی مدارس لرستان، گفت: همچنین سیستم گرمایشی هزار و ۱۲۲ کلاس درس استان تعمیر شده است.