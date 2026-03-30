ارتقای سرانه فضاهای ورزشی و توسعه خدمات رفاهی در مهریز

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمهدی طلائیمقدم عصر دوشنبه در بازدید از آخرین وضعیت پیشرفت پروژه مجموعه استخر زندهیاد زارع بیدکی در شهرستان مهریز با تاکید بر تداوم فعالیتهای عمرانی در سطح استان اظهار داشت: تمام پروژههای عمرانی استان با تمام قدرت و ظرفیت در حال انجام است و هیچ پروژه تعطیلشدهای نداریم.
وی همچنین بر تسریع در تکمیل پروژههای زیرساختی و ورزشی و بهرهبرداری هرچه سریعتر از طرحهای در دست اجرا تاکید کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد ادامه داد: مجموعه استخر زندهیاد زارع بیدکی از پروژههای مهم ورزشی شهرستان مهریز به شمار میرود که با تکمیل و بهرهبرداری از آن، زمینه ارتقای سرانه فضاهای ورزشی و توسعه خدمات رفاهی برای شهروندان فراهم خواهد شد.
در این بازدید میدانی، روند اجرایی پروژه، میزان پیشرفت فیزیکی و نیازهای تکمیلی طرح مورد بررسی قرار گرفت و مسئولان اجرایی، گزارشی از اقدامات انجامشده و برنامه زمانبندی مراحل بعد ارائه کردند.
